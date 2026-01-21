ETV Bharat / state

शामली में फिल्म डायरेक्टर और उसकी पत्नी गिरफ्तार, 41 लोगों से 1.77 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप

फिल्म डायरेक्टर हिमांक प्रशांत कनव और उसकी पत्नी सुरभि भार्गव गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: शामली में थाना साइबर क्राइम पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है. शामली एसपी नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों ने 41 लोगों से करोड़ों रुपयों की ठगी की है. शामली एसपी नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हिमांक प्रशांत कनव पुत्र जनक राज तिवारी आजाद नगर मुंबई महाराष्ट्र का रहने वाला है. उसकी पत्नी का नाम सुरभि भार्गव है जो की गली नंबर 2 नियर बहल नर्सिंग होम गगन विहार जनपद शामली की रहने वाली है. जानकारी देते शामली एसपी नागेंद्र प्रताप सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) फिल्म निर्माण की आड़ में साइबर ठगी: पूछताछ के दौरान पुलिस को हिमांक प्रशांत ने बताया कि वह मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई में शॉर्ट फिल्मों के डायरेक्शन का काम शुरू किया. इसी दौरान उनकी मुलाकात राघव नामक व्यक्ति से हुई, जिसने एक शॉर्ट फिल्म के लिए फाइनेंसर की तलाश में मदद मांगी.