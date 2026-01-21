ETV Bharat / state

शामली में फिल्म डायरेक्टर और उसकी पत्नी गिरफ्तार, 41 लोगों से 1.77 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप

शामली एसपी नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि फिल्म डायरेक्टर हिमांक प्रशांत कनव और उसकी पत्नी सुरभि भार्गव को गिरफ्तार किया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
फिल्म डायरेक्टर हिमांक प्रशांत कनव और उसकी पत्नी सुरभि भार्गव गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 7:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शामली: शामली में थाना साइबर क्राइम पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है. शामली एसपी नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों ने 41 लोगों से करोड़ों रुपयों की ठगी की है. शामली एसपी नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हिमांक प्रशांत कनव पुत्र जनक राज तिवारी आजाद नगर मुंबई महाराष्ट्र का रहने वाला है.

उसकी पत्नी का नाम सुरभि भार्गव है जो की गली नंबर 2 नियर बहल नर्सिंग होम गगन विहार जनपद शामली की रहने वाली है.

जानकारी देते शामली एसपी नागेंद्र प्रताप सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

फिल्म निर्माण की आड़ में साइबर ठगी: पूछताछ के दौरान पुलिस को हिमांक प्रशांत ने बताया कि वह मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई में शॉर्ट फिल्मों के डायरेक्शन का काम शुरू किया. इसी दौरान उनकी मुलाकात राघव नामक व्यक्ति से हुई, जिसने एक शॉर्ट फिल्म के लिए फाइनेंसर की तलाश में मदद मांगी.

एक दिन में लगभग 98.38 लाख रुपये ट्रांसफर हुए: शामली एसपी नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हिमांक और उसकी पत्नी ने शामली के पंजाब नेशनल बैंक, पालिका बाजार में 'हिमांक प्रशांत केमिस्ट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से करंट अकाउंट खुलवाया. इस खाते में 8 अप्रैल 2024 को एक दिन में लगभग 98.38 लाख रुपये विभिन्न राज्यों से ट्रांसफर किए गए.

41 लोगों से 1.77 करोड़ रुपये की ठगी: आरोपियों का प्लान था वो फिल्म प्रोजेक्ट के बहाने फंड इकट्ठा करेंगे, लेकिन असल में यह धन साइबर ठगी का था. शामली पुलिस ने बताया कि इस मामले में कुल 41 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 1.77 करोड़ रुपये की ठगी हुई थी. वेबसाइट बनाकर आरोपियों ने प्लान बनाकर फर्जी प्रोजेक्ट और मुनाफे का झांसा दिया और रुपये हड़पने के लिए स्थानीय और बाहरी सहयोगियों का इस्तेमाल किया.

एसपी शामली नागेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी से जांच में कई और सहयोगियों के नाम सामने आए हैं. पुलिस छानबीन कर रही है. वहीं आरोपी हिमांक प्रशांत कनव ने कहा कि उसने अपना खाता किसी और को ऑपरेट करने के लिए दिया था.

यह भी पढ़ें- यूपी को दो हिस्सों में बांटने की मुहिम; BJP के इन नेताओं ने की पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की मांग

TAGGED:

SHAMLI CYBER FRAUD CASE
FILM DIRECTOR ARRESTED WITH WIFE
FRAUD WITH 41 PEOPLE
SHAMLI SP NAGENDRA PRATAP SINGH
FILM DIRECTOR ARRESTED IN SHAMLI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.