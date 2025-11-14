Bihar Election Results 2025

फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने किए बांके बिहारी के दर्शन, मंदिर में लगाया राधे-राधे का जयकारा, सनातन यात्रा में होंगी शामिल

शिल्पा शेट्टी करीब 20 मिनट तक बिहारी जी मंदिर में रहीं. इस दौरान वह एकटक भगवान को निहारती रहीं.

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने किए बांके बिहारी के दर्शन.
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने किए बांके बिहारी के दर्शन. (Photo Credit; Temple Management cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 10:17 PM IST

Updated : November 14, 2025 at 10:55 PM IST

मथुरा : फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी शुक्रवार को वृंदावन पहुंचीं. ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की. मंदिर के सेवायत ने ठाकुर जी की प्रसादी माला भेंट की. शिल्पा शेट्टी ने मंदिर प्रांगण में अपने प्रशंसकों को हाथ हिला कर धन्यवाद दिया. शिल्पा शेट्टी शनिवार को बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री की पद यात्रा में शामिल होंगी.

शुक्रवार शाम शिल्पा शेट्टी निजी सुरक्षा कर्मियों और पुलिस टीम के साथ मंदिर में पहुंची. करीब 20 मिनट तक बिहारी जी मंदिर में रहीं. इस दौरान वह एकटक भगवान को निहारती रहीं. उन्होंने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के गर्भगृह की देहरी के दर्शन कर वहां माथा टेका और राधे-राधे का जयकारा लगाया.

मंदिर के सेवायत ने शिल्पा शेट्टी को ठाकुर जी की प्रसादी माला भेंट की. (Video Credit; Temple Management cell)

धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा में होंगी शामिल : बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री सनातन एकता धार्मिक पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन के लिए निकल रहे हैं. शनिवार को पदयात्रा के नौंवे दिन फिल्म जगत के कई कलाकार यात्रा में शामिल होंगे. यात्रा में शामिल होने के लिए शिल्पा शेट्टी शुक्रवार को ही वृंदावन पहुंच गईं. शनिवार को भाजपा सांसद अरुण गोविल, फिल्म अभिनेता अनुपम खेर के साथ कई कलाकार यात्रा में पहुंचेंगे.

प्रशंसकों का किया अभिवादन : मंदिर के सेवायत शैलेंद्र गोस्वामी ने बताया, शुक्रवार की शाम फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचीं थी. विधि विधान से पूजा-अर्चना किया. मंदिर में अपने प्रशंसकों का अभिवादन भी किया. मंदिर की ओर से प्रसाद और माला भेंट की गई थी.

Last Updated : November 14, 2025 at 10:55 PM IST

