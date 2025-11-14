ETV Bharat / state

फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने किए बांके बिहारी के दर्शन, मंदिर में लगाया राधे-राधे का जयकारा, सनातन यात्रा में होंगी शामिल

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने किए बांके बिहारी के दर्शन. ( Photo Credit; Temple Management cell )