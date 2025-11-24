ETV Bharat / state

फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने किए काशी विश्वनाथ के दर्शन; एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर बोलीं- वह लोकप्रिय कलाकार थे

ज्ञानवापी विवाद पर बोलीं-बाबा का मंदिर हमें पहले जैसे भव्य स्वरूप में मिलना चाहिए, विश्वनाथ कॉरिडोर काफी शानदार.

कंगना ने किए काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन.
कंगना ने किए काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read
वाराणसी : फिल्म एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत सोमवार को वाराणसी पहुंचीं. उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन-पूजन किया. इस दौरान उन्होंने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक जताया. मीडिया से बातचीत में कहा कि वह पुराने जमाने के लोकप्रिय कलाकार थे. यह सबके लिए बड़ी क्षति है.

कंगना ने कहा कि यह काफी दुखद है. सारा देश शोक में है. वह सिर्फ हमारे ही बल्कि हमारे माता-पिता समेत अन्य के लिए भी लोकप्रिय थे. हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सद्गति प्राप्त हो.

बेहतरीन दिखाई दे रही काशी : फिल्म एक्ट्रेस ने आगे कहा कि हम यही चाहते हैं कि हमारे बाबा का मंदिर जिस स्वरूप में था, वह उसी स्वरूप में रहे. हम काशी के बारे में पुराणों में पढ़ा करते थे. काशी भव्य रूप में नजर आ रही है. प्रधानमंत्री ने हमेशा से कहा कि यह उनकी मां है. काशी बहुत बेहतरीन दिखाई दे रही है. विश्वनाथ कॉरिडोर बहुत ही भव्य बन गया है. बहुत ही विस्तृत तरीके से काशी को देखा जा रहा है.

बनारस पहुंचीं कंगना रनौत ने कई मुद्दों पर की बात. (Video Credit; ETV Bharat)

'अयोध्या के कार्यक्रम को लेकर बढ़ी धड़कनें' : कंगना रनौत ने अयोध्या में हो रहे कार्यक्रम के बाद ज्ञानवापी को लेकर भी बड़ा बयान दिया. कहा कि कहा बस हम यही चाहते हैं कि बाबा का जो मंदिर है वह पूरे के पूरे भव्य रूप में हमें मिले, जैसा कि वह हुआ करता था. उन्होंने कहा अयोध्या राम मंदिर के कल के ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए पूरे देश की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं.

वक्त का पहिया जैसे घूमता है वैसे ही हम स्वर्णिम काल की बातों के बारे में सुनकर उसे अनुभव कर और देख भी पा रहे हैं. रामराज में जो चीज होती थी, वह दिखाई दे रही हैं. प्रधानमंत्री ध्वजारोहण का कार्यक्रम कल करेंगे. जिसे पूरी दुनिया देखेगी.

काशी विश्वनाथ पहुंची कंगना.
काशी विश्वनाथ पहुंची कंगना. (Photo Credit; ETV Bharat)

'सभी संप्रदाय के लोगों को रखना चाहिए ध्यान' : वहीं टीएमसी के एक विधायक की तरफ से कोलकाता में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात कहने पर उन्होंने कहा कि हम यहां आए हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं. मस्जिद हम बनाएंगे लेकिन वहां नहीं जहां मंदिर था या मंदिर है. इस बात का ध्यान हर एक संप्रदाय व जाति को रखना चाहिए.

