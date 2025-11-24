ETV Bharat / state

फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने किए काशी विश्वनाथ के दर्शन; एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर बोलीं- वह लोकप्रिय कलाकार थे

कंगना ने किए काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : फिल्म एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत सोमवार को वाराणसी पहुंचीं. उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन-पूजन किया. इस दौरान उन्होंने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक जताया. मीडिया से बातचीत में कहा कि वह पुराने जमाने के लोकप्रिय कलाकार थे. यह सबके लिए बड़ी क्षति है. कंगना ने कहा कि यह काफी दुखद है. सारा देश शोक में है. वह सिर्फ हमारे ही बल्कि हमारे माता-पिता समेत अन्य के लिए भी लोकप्रिय थे. हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सद्गति प्राप्त हो. बेहतरीन दिखाई दे रही काशी : फिल्म एक्ट्रेस ने आगे कहा कि हम यही चाहते हैं कि हमारे बाबा का मंदिर जिस स्वरूप में था, वह उसी स्वरूप में रहे. हम काशी के बारे में पुराणों में पढ़ा करते थे. काशी भव्य रूप में नजर आ रही है. प्रधानमंत्री ने हमेशा से कहा कि यह उनकी मां है. काशी बहुत बेहतरीन दिखाई दे रही है. विश्वनाथ कॉरिडोर बहुत ही भव्य बन गया है. बहुत ही विस्तृत तरीके से काशी को देखा जा रहा है. बनारस पहुंचीं कंगना रनौत ने कई मुद्दों पर की बात. (Video Credit; ETV Bharat)