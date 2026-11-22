फिल्म अभिनेत्री गरिमा अग्रवाल सेंसर बोर्ड पैनल में मनोनीत, Gen-Z और उभरते कलाकारों को दी खास सलाह
उभरते कलाकारों को मुंबई जाने से पहले अहम सलाह देते हुए गरिमा ने कहा कि अभिनय कोई शॉर्टकट नहीं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 5:47 PM IST
मेरठ: क्रांतिधरा मेरठ की बेटी फिल्म अभिनेत्री गरिमा अग्रवाल ने एक बार फिर शहर का नाम रोशन किया है. भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के सलाहकार पैनल में सदस्य के रूप में नोमिनेट किया है. छोटे शहर से निकलकर बड़े पर्दे पर पहचान बनाने वाली गरिमा की इस उपलब्धि से उत्तर प्रदेश के कलाकारों में खुशी की लहर है.
गरिमा ने कहा कि भारत सरकार ने उन पर विश्वास जताते हुए CBFC पैनल का सदस्य बनाया है, जो उनके लिए बेहद गौरव और बड़ी जिम्मेदारी का विषय है. उन्होंने कहा कि देश में ऐसी अहम जिम्मेदारी ईश्वर के आशीर्वाद और सरकार के भरोसे के बिना संभव नहीं है.
सिनेमा को समाज का दर्पण बताते हुए गरिमा ने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि ऐसी फिल्में आगे आएं, जिनसे बच्चों, युवाओं और आने वाली पीढ़ी को कुछ सकारात्मक सीखने को मिले.
ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में बचपन में ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ से सीख मिलती थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि पैनल में मिलने वाली राय के जरिए उनका प्रयास रहेगा कि यदि किसी फिल्म में ऐसा कंटेंट हो जिसे परिवार के साथ बैठकर न देखा जा सके या जिसका नई पीढ़ी पर बुरा असर पड़े, तो उसे रोकने की कोशिश की जाए.
मेरठ की रहने वाली गरिमा ने कहा कि उनका पूरा प्रयास रहेगा कि मेरठ और उत्तर प्रदेश के बच्चों व कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिले. उन्होंने यूपी में अधिक फिल्में शूट होने और भारतीय संस्कृति व सभ्यता से जुड़े कंटेंट को बढ़ावा देने की बात कही.
उभरते कलाकारों को मुंबई जाने से पहले अहम सलाह देते हुए गरिमा ने कहा कि अभिनय कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि धैर्य (पेशेंस) और निरंतर साधना की तपस्या है.
केवल सुंदर या स्मार्ट दिखने से कोई अभिनेता नहीं बनता इसके लिए अलग-अलग विधाओं को सीखना पड़ता है. छोटे शहरों या गांवों से निकलने वाले युवा मुंबई जाने से पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें और वहीं रहकर आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और डिक्शन पर काम करें. उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण कई युवा भटक जाते हैं, इसलिए वे यूपी के प्रतिभाशाली बच्चों को सही रास्ता दिखाने और ऑडिशन व काम की सही दिशा बताने में मदद करने के लिए तैयार हैं.
Gen-Z में दिख रही उग्रता को लेकर पूछे गए सवाल पर गरिमा अग्रवाल ने बेहद स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि 11 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होने के नाते उनके मन में लंबे समय से यह बात थी कि युवाओं को सही दिशा समझाई जाए. छोटी-छोटी बातों पर उग्र हो जाना या धरना-प्रदर्शन करना सही तरीका नहीं है. जिस समय को युवाओं को अपने करियर बनाने और अपने परिवार को संवारने में लगाना चाहिए, अगर वे सड़कों पर बैठकर वह समय गंवाते हैं तो उससे कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता.
"उन्होंने कहा कि चूंकि भारत सरकार ने उन्हें फिल्मों के माध्यम से अपनी बात रखने और जिम्मेदारी निभाने का अवसर दिया है, इसलिए उनकी कोशिश रहेगी कि फिल्मों के जरिए भी Gen-Z को यह संदेश दिया जाए कि उन्हें किस उम्र और किस पड़ाव पर कहां ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
गरिमा अग्रवाल द ताज स्टोरी, तू मेरी पूरी कहानी सहित कई फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं. छोटे शहर से निकलकर नेशनल लेवल के प्रतिष्ठित पैनल में जगह बनाने वाली गरिमा आज मेरठ के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरी हैं.
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