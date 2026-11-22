ETV Bharat / state

फिल्म अभिनेत्री गरिमा अग्रवाल सेंसर बोर्ड पैनल में मनोनीत, Gen-Z और उभरते कलाकारों को दी खास सलाह

अभिनेत्री गरिमा अग्रवाल बनीं सेंसर बोर्ड (CBFC) पैनल की सदस्य ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: क्रांतिधरा मेरठ की बेटी फिल्म अभिनेत्री गरिमा अग्रवाल ने एक बार फिर शहर का नाम रोशन किया है. भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के सलाहकार पैनल में सदस्य के रूप में नोमिनेट किया है. छोटे शहर से निकलकर बड़े पर्दे पर पहचान बनाने वाली गरिमा की इस उपलब्धि से उत्तर प्रदेश के कलाकारों में खुशी की लहर है.

गरिमा अग्रवाल फिल्म अभिनेत्री. (Video Credit; ETV Bharat) गरिमा ने कहा कि भारत सरकार ने उन पर विश्वास जताते हुए CBFC पैनल का सदस्य बनाया है, जो उनके लिए बेहद गौरव और बड़ी जिम्मेदारी का विषय है. उन्होंने कहा कि देश में ऐसी अहम जिम्मेदारी ईश्वर के आशीर्वाद और सरकार के भरोसे के बिना संभव नहीं है.

सिनेमा को समाज का दर्पण बताते हुए गरिमा ने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि ऐसी फिल्में आगे आएं, जिनसे बच्चों, युवाओं और आने वाली पीढ़ी को कुछ सकारात्मक सीखने को मिले. ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में बचपन में ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ से सीख मिलती थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि पैनल में मिलने वाली राय के जरिए उनका प्रयास रहेगा कि यदि किसी फिल्म में ऐसा कंटेंट हो जिसे परिवार के साथ बैठकर न देखा जा सके या जिसका नई पीढ़ी पर बुरा असर पड़े, तो उसे रोकने की कोशिश की जाए. मेरठ की रहने वाली गरिमा ने कहा कि उनका पूरा प्रयास रहेगा कि मेरठ और उत्तर प्रदेश के बच्चों व कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिले. उन्होंने यूपी में अधिक फिल्में शूट होने और भारतीय संस्कृति व सभ्यता से जुड़े कंटेंट को बढ़ावा देने की बात कही. उभरते कलाकारों को मुंबई जाने से पहले अहम सलाह देते हुए गरिमा ने कहा कि अभिनय कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि धैर्य (पेशेंस) और निरंतर साधना की तपस्या है.