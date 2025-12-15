अभिनेत्री हेमा मालिनी का सिरोही कनेक्शन, अभिनेत्री की पूजा क्यों करता है साधारण परिवार?...जानिए

ETV Bharat / state

सिरोही के गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए हेमा ने भेजा घरेलू सामान.

Hema sent the wedding supplies for her daughter Ketan's wedding
हेमा ने भेजा बेटी केतन की शादी का सामान (ETV Bharat Sirohi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 15, 2025 at 2:35 PM IST

सिरोही : फिल्म अभिनेत्री एवं सांसद हेमा मालिनी हमारे लिए भगवान बनकर आईं. हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा सहारा मिलेगा. जब तक हम जिएंगे हेमा मैडम की ही पूजा करते रहेंगे. हेमा आज सिर्फ अभिनेत्री या सांसद नहीं, बल्कि उम्मीद, संवेदना और मानवता की जीवंत मिसाल हैं. यह भाव सिरोही निवासी वाल्मीकि समाज के विक्रम वाघेला के परिवार के हैं, जिनके घर दुखों का पहाड़ टूटा तो संभालने हेमा मालिनी पहुंची थीं.

अब हेमा मालिनी के प्रतिनिधि डॉ. शैतान सिंह भूतेल वाघेला परिवार के पास सिरोही पहुंचे. वे हेमा की ओर से विक्रम वाघेला की बेटी के विवाह के लिए भेजा घरेलू सामान लाए थे. भूतेल ने बताया कि कोरोना काल में जब दुनिया भर में डर का माहौल था. तब विक्रम वाघेला के मासूम बेटे पृथ्वीराज को ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी. ऊपर से महामारी में इलाज कराना किसी चुनौती से कम नहीं था. विक्रम अपने बेटे की जान बचाने अहमदाबाद से सिरोही तक दर-दर भटके. सरकारी और निजी अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह संसाधनों की कमी या आर्थिक हालात बाधा बन गए. इलाज नहीं हो पा रहा था.

हेमा मालिनी की मदद पर बोले... (ETV Bharat Sirohi)

पुरानी डायरी से मिला नंबर: निराशा के अंधेरे में डूबे पिता विक्रम वाघेला के सामने तब किस्मत ने उम्मीद की छोटी खिड़की खुली, जब उन्हें बॉलीवुड की पुरानी टेलीफोन डायरी मिली. इसमें कई रातों की मेहनत और कोशिशों के बाद अभिनेत्री हेमा मालिनी का व्हाट्सएप नंबर मिला. डर, संकोच और उम्मीद के बीच पिता विक्रम ने बस, एक छोटा सा संदेश भेजा—'मेरे बेटे की जान बचा लीजिए'.

अगली सुबह ही जवाब: अगली सुबह उस संदेश ने चमत्कार कर दिया. हेमा ने खुद फोन कर पूरी स्थिति जानी. बिना औपचारिकता के अपने कार्यालय से बात की और मुंबई के जाने-माने कैंसर विशेषज्ञ डॉ. अनुपम जोशी से संपर्क कराया. इतना ही नहीं, पृथ्वीराज के पूरे इलाज का खर्च भी खुद उठाया. समय पर इलाज मिलने से आज पृथ्वीराज कैंसर से जंग जीत चुका है और स्वस्थ है.

Sirohi's family with Hema Malini
हेमा मालिनी के साथ सिरोही का परिवार (Photo courtesy: Vaghela family (File Photo))

मदद दिखावे के लिए नहीं: हेमा मालिनी की इंसानियत यहीं नहीं रुकी. अब विक्रम वाघेला की बेटी केतन की शादी तय हुई तो हेमा ने फिर परिवार का साथ दिया. उनके प्रतिनिधि डॉ. शैतान सिंह भूतेल सिरोही पहुंचे. उन्होंने केतन की शादी के लिए जरूरत का सामान जैसे तिजोरी, बेड, फ्रिज, सिलाई मशीन, टीवी आदि भेंट किया. यह हेमा की केतन को नए जीवन की शुरुआत के लिए भेंट व प्यार था. डॉ. भूतेल बोले कि हेमा का मानना है कि मदद दिखावे के लिए नहीं, जरूरत के वक्त होनी चाहिए.

