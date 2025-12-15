ETV Bharat / state

अभिनेत्री हेमा मालिनी का सिरोही कनेक्शन, अभिनेत्री की पूजा क्यों करता है साधारण परिवार?...जानिए

हेमा ने भेजा बेटी केतन की शादी का सामान ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही : फिल्म अभिनेत्री एवं सांसद हेमा मालिनी हमारे लिए भगवान बनकर आईं. हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा सहारा मिलेगा. जब तक हम जिएंगे हेमा मैडम की ही पूजा करते रहेंगे. हेमा आज सिर्फ अभिनेत्री या सांसद नहीं, बल्कि उम्मीद, संवेदना और मानवता की जीवंत मिसाल हैं. यह भाव सिरोही निवासी वाल्मीकि समाज के विक्रम वाघेला के परिवार के हैं, जिनके घर दुखों का पहाड़ टूटा तो संभालने हेमा मालिनी पहुंची थीं. अब हेमा मालिनी के प्रतिनिधि डॉ. शैतान सिंह भूतेल वाघेला परिवार के पास सिरोही पहुंचे. वे हेमा की ओर से विक्रम वाघेला की बेटी के विवाह के लिए भेजा घरेलू सामान लाए थे. भूतेल ने बताया कि कोरोना काल में जब दुनिया भर में डर का माहौल था. तब विक्रम वाघेला के मासूम बेटे पृथ्वीराज को ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी. ऊपर से महामारी में इलाज कराना किसी चुनौती से कम नहीं था. विक्रम अपने बेटे की जान बचाने अहमदाबाद से सिरोही तक दर-दर भटके. सरकारी और निजी अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह संसाधनों की कमी या आर्थिक हालात बाधा बन गए. इलाज नहीं हो पा रहा था. हेमा मालिनी की मदद पर बोले... (ETV Bharat Sirohi)