सलमान खान ने फोटो, आवाज और व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट की सुरक्षा की मांग की, इस दिन होगी सुनवाई

सलमान खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कई संस्थाओं और अन्य के खिलाफ याचिका दायर कर कहा कि ऐसा करना बंद किया जाए.

दिल्ली हाईकोर्ट में सलमान खान ने दायर की याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट में सलमान खान ने दायर की याचिका (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 10, 2025 at 8:14 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: फिल्म अभिनेता सलमान खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ें कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने की मांग की है. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा इस मामले पर कल यानि 11 दिसंबर को सुनवाई करेंगी. सलमान खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कई संस्थाओं और अनाम प्रतिवादियों के खिलाफ याचिका दायर कर कहा है कि वे बिना उनकी अनुमति के उनके फोटो, आवाज और व्यक्तित्व से जुड़े दूसरे कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं.

ऐसे में, उन्होंने प्रतिवादियों को ऐसा करने से रोकने की मांग की है, बता दें कि, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट कई फिल्मी हस्तियों के व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट के इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दे चुकी है. कोर्ट ने 27 नवंबर को फिल्म अभिनेता अजय देवगन के फोटो व्यक्तित्व से जुड़ी किसी कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया था. साथ ही कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक तकनीक से बनाए गए कंटेंट को इंटरनेट से हटाने का आदेश दिया था.

हाल ही में हाईकोर्ट कई बड़ी हस्तियों के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दे चुकी है. कोर्ट ने अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था.

