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बाबा का बुलावा आ ही गया, महाकाल के दर पर बोले फिल्म एक्टर मिलिन्द सोमन, क्रिकेटर नीतीश राणा भी पहुंचे

फिल्म अभिनेता मिलिन्द सोमन व क्रिकेटर नीतीश राणा ने भस्म आरती में शामिल होकर लिया महाकाल का आशीर्वाद

Milind soman mahakal temple pics
फिल्म अभिनेता मिलिन्द सोमन व क्रिकेटर नीतीश राणा महाकाल मंदिर में (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 11:14 AM IST

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उज्जैन : मंगलवार तड़के एक्टर मिलिंद सोमन व क्रिकेटर नीतीश राणा महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन पहुंचे. मिलिंद सोमन व नीतीश राणा दोनों ही अपनी पत्नी के साथ भस्म आरती में शामिल हुए. मिलिंद सोमन के साथ उनकी पत्नी अंकिता कोंवर व क्रिकेटर नीतीश राणा के साथ उनकी पत्नी सांची मारवाह ने महाकाल का आशीर्वाद लिया.

भस्म आरती में भावुक नजर आए मिलिंद सोमन (Etv Bharat)

भस्म आरती में भावुक नजर आए मिलिंद सोमन

फिल्म अभिनेता मिलिंद सोमन भस्म आरती के दौरन काफी भावुक नजर आए और लगातार महाकाल का जाप करते हुए दिखे. तड़के 2 बजे से भस्त आरती की तैयारियां शुरू हो गई थी, जिसके साथ ही मिलिंद सोमन व नीतीश राणा भी नंदी हॉल पहुंच गए.

Milind Soman in Ujjain
भस्म आरती में भावुक नजर आए मिलिंद सोमन (Etv Bharat)

यहां दोनों को पुजारियों ने गर्भग्रह स्थित सभी देवी देवताओं का पूजन कर जलाभिषेक कराया. इसके बाद भगवान का दूध, दही,घी, शक्कर व फलों के रस से अभिषेक करवाया गया और फिर भगवान को भस्म रमाकर भस्म आरती की शुरुआत हुई.

Nitish Rana reached Mahakaleshwar
महाकाल के दर पर क्रिकेटर नीतीश राणा व उनकी पत्नी (Etv Bharat)

'बाबा का बुलावा आ ही गया'

मिलिंद व नीतीश लगभग 2 घंटों तक नंदी हाल में बैठे रहे. आरती पूर्ण होने के बाद उन्होंने बाबा महाकाल के दरबार में माथा टेककर दर्शन किए. इसके बाद राघव पुजारी के माध्यम से भगवान को जल अर्पित किया. दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए अभिनेता मिलिन्द सोमन ने कहा, '' खुशी की बात है कि यहां आने का मौका मिला, यहां आकर मन को बहुत शांति मिली है. हम लंबे समय से सोच रहे थे कि महाकाल के दर पर आना है, बहुत सालों से ऐसी आशा थी कि हम आएंगे लेकिन कहते हैं कि जब तक बुलावा नहीं आता है, तब तक नही आ सकते हैं. अब बुलावा आ गया है. इनके (पत्नी) के कारण हम आए हैं, ये मेरी धर्म पत्नी हैं, इन्होंने कहा था कि हम जाएंगे. यहा आकर बहुत-बहुत अच्छा लगा, सबका बहुत-बहुत धन्यवाद. जय महाकाल''

Milind Soman in Ujjain
महाकाल का पूजन करते मिलिंद सोमन व उनकी पत्नी (Etv Bharat)

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क्रिकेटर नीतीश राणा ने किया जल अभिषेक

इस दौरा क्रिकेटर नीतिश राणा ने भी पत्नी संग विधि विधान से महाकाल का पूजन किया और पुजारियों के माध्यम से महादेव का जल अभिषेक किया. नीतीश काफी देर तक नंदी हॉल में बैठकर मंत्रजाप करते भी नजर आए. महाकाल मंदिर में हर दिन लाखों की तादाद में आम जनता के साथ-साथ सिलेब्रिटीज, क्रिकेटर, राजनेता समेत देश-दुनिया की तमाम हस्तियां दर्शन के लिए पहुंचती हैं.

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