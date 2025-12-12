ETV Bharat / state

घरेलू हिंसा जैसे गंभीर विषय को उठाती है एक्टर गोविंद नामदेव की 'बुंदेली धरती का हिंडोला'

गोविंद नामदेव कहते हैं "ये एक तरह से वैश्विक समस्या है. लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि बुंदेलखंड में ये समस्या लंबे समय से चली आ रही है. मैंने खुद कई घटनाएं ऐसी देखी, जिनको देखकर मैं अंदर से हिल गया. अखबारों और मीडिया में इस तरह की खबरें रोजाना देखने मिलती हैं. यह विषय हमेशा मुझे सोचने पर मजबूर करता था और फिर मैंने सोचा कि इस पर एक नाटक लिखूं और उसकी खुद निर्देशित कर दर्शकों के सामने लाऊं. ताकि लोग घरेलू हिंसा की इस समस्या से जुड़े पहलुओं को समझें और इस पर रोक लगाने पर विचार करें."

फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव द्वारा लिखित और निर्देशित बुंदेली धरती का हिंडोला नाटक का मंचन 13 और 14 दिसंबर को सागर के रविंद्र भवन में होने जा रहा है. इस नाटक की तैयारी में गोविंद नामदेव पिछले 6 महीने से लगे हुए थे. यह नाटक घरेलू हिंसा पर आधारित है.

इस बार फिल्मी दुनिया की व्यस्तता को छोड़कर घरेलू हिंसा पर स्वरचित और निर्देशित नाटक "बुंदेली धरती का हिंडोला" का पहला शो सागर में करने जा रहे हैं. पिछले 32 दिनों से लगातार नाटक की रिहर्सल और तैयारियों में जुटे अभिनेता गोविंद नामदेव ने नाटक के मंचन के पहले मीडिया से बातचीत की. सोशल मीडिया के आज के दौर और फिल्म इंडस्ट्री के बदलते मापदंडों पर खुलकर बात रखी.

सागर: सागर में जन्में और एनएसडी दिल्ली में प्रवेश के लिए संघर्ष कर फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम बनाने वाले फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव आज भी थिएटर को फिल्मों से ज्यादा महत्व देते हैं. वह अपने गृह नगर में हर साल थिएटर वर्कशॉप लगाकर नाटक का मंचन करते हैं. और यहां के उभरते कलाकारों को मंच देते हैं और अभिनय की बारीकियां सिखाते हैं.

लगातार 32 दिन चली नाटक रिहर्सल

फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव बताते हैं "मैं नाटक की तैयारी में पिछले 6 महीने से जुटा था. ये विषय मुझे कई सालों से अंदर से सोचने पर मजबूर कर रहा था. मैं चाहता था कि एक ऐसा नाटक लिखूं और खुद डायरेक्ट करूं कि लोग इस गंभीर समस्या पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएं. मैंने पहले ही तय कर लिया था कि नवंबर-दिसंबर का महीना सागर में रहूंगा. इस समय मुझे फिल्मों के कई ऑफर आए. लेकिन मैंने नवंबर- दिसंबर की डेट कहीं बुक नहीं रखी."

उन्होंने आगे कहा "नाटक लिखे जाने के बाद मैं सागर आया. यहां के युवा कलाकारों की खोज की और करीब 32 दिन से लगातार हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं. अब 13-14 दिसंबर को नाटक का सबसे पहले सागर में मंचन होगा. इसके बाद मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी मंचन की तैयारी चल रही है. मैंने ये नाटक कुछ इस तरह लिखा है कि लोग देखकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि घरेलू हिंसा आम बात नहीं, बल्कि एक बड़ी समस्या है. जिसका पीड़ित महिलाओं और आपकी भावी पीढ़ी यानि बच्चों पर बड़ा असर पड़ता है."

81 साल जीना चाहते है गोविंद नामदेव

गोविंद नामदेव से जब सवाल किया गया कि इस तरह के कुछ और काम हैं जो आप करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा- इस तरह के कई काम हैं जो मैं करना चाहता हूं. जो मैंने अभी किया है जिसमें मुझे 6 महीने का वक्त लगा. मैं 81 साल की उम्र तक जीना चाहता हूं और इसके लिए ऊपर वाले से फाइट भी करने तैयार हूं. मैंने तय कर लिया है क्योंकि कुछ इसी तरह के और भी सब्जेक्ट हैं. जब उनसे उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब सामने आएंगे तो पता चलेगा. मैं ऐसा काम करना चाहता हूं जिससे लोगों के विचार बदल सकें.

वीडियो और रील्स में बारीकियां नहीं

जब गोविंद नामदेव से पूछा गया कि आज युवा वर्ग सोशल मीडिया पर वीडियो और रील्स डालकर अभिनय की दुनिया में नाम बनाना चाहता है. तो उन्होंने कहा कि इन चीजों में बारीकियां नहीं हैं. आमतौर पर लोग बोल देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्मेंस लेवल बड़ा होता है. इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है.

करीब 200 फिल्में कर चुके हैं गोविंद नामदेव

जब गोविंद नामदेव से सवाल किया गया कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई काम बाकी है, जो आप करना चाहते हैं या कोई ऐसा कलाकार, जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मेरी पहली ही फिल्म में मेरा ऐसे कलाकार के साथ काम करने का सपना पूरा हो गया था. सब संयोग से हो जाता है, मैंने पहली फिल्म परेश रावल के साथ की. फिर मैंने गोविंदा के साथ फिल्म शोला और शबनम की. उसके बाद मैंने शेखर कपूर बैंडिट क्वीन और उसके बाद मैं टॉप क्लास प्रोड्यूसर आरके बैनर के साथ प्रेम ग्रंथ फिल्म की. जिसमें माधुरी दीक्षित, ऋषि कपूर और ओम पुरी जैसे कलाकार थे. अब तक मैं करीब 200 फिल्में कर चुका हूं.