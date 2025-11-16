ETV Bharat / state

लाइफ में हमेशा एक्शन होना चाहिए... कानपुर में पंचायत के 'प्रह्लाद चा' बोले- मामा के पीसीओ में काम किया, आज बॉलीवुड में हूं

फैसल मलिक ने कहा, लाइफ बोरिंग और निराशावादी नहीं होनी चाहिए. ( Photo Credit; ETV Bharat )