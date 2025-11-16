ETV Bharat / state

लाइफ में हमेशा एक्शन होना चाहिए... कानपुर में पंचायत के 'प्रह्लाद चा' बोले- मामा के पीसीओ में काम किया, आज बॉलीवुड में हूं

फिल्म अभिनेता फैसल मलिक ने कहा कि कानपुर के लोग बहुत खुशमिजाज हैं. सभी के अंदर अपनेपन का भाव दिखता है.

फैसल मलिक ने कहा, लाइफ बोरिंग और निराशावादी नहीं होनी चाहिए.
फैसल मलिक ने कहा, लाइफ बोरिंग और निराशावादी नहीं होनी चाहिए. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 8:03 PM IST

|

Updated : November 16, 2025 at 8:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : 'मेरा मानना है हर किसी की लाइफ में एक्शन होना चाहिए. जब एक्शन होगा तो मजा आएगा. लाइफ बोरिंग और निराशावादी नहीं होनी चाहिए. एक दौर था, जब मैंने अपने मामा के पीसीओ में काम किया. अब बॉलीवुड की दुनिया में काम कर रहा हूं, तो बहुत मजा आता है. सभी को अपने जीवन में खुश रहना चाहिए, परिस्थितियां कैसी भी हों.'

ये बातें अभिनेता फैसल मलिक ने कही. फैसल मलिक रविवार को कानपुर के एलन हाउस स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे. पंचायत वेबसीरिज में प्रह्लाद चा के नाम से चर्चित फैसल मलिक ने कहा, मुस्कुराने से आपका हौसला मजबूत रहता है. आपके अंदर कांफिडेंस बना रहता है. एक युवा को बेहतर अभिनेता बनने के लिए क्या करना होगा? इस सवाल के जवाब में कहा युवा को सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा.

अभिनेता फैसल मलिक ने ईटीवी भारत से की बात. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा, अगर उसने ठान लिया है, उसे अभिनेता बनना है तो वह अभिनेता तो बन ही जाएगा. पंचायत के नए सीजन में विधायक का चुनाव लड़ेंगे क्या? इस सवाल के जवाब में कहा ये तो आपको वेब सीरीज देखकर ही मालूम चलेगा.

फिल्म अभिनेता फैसल मलिक ने संगम नगरी (प्रयागराज) से ताल्लुक होने और फिर माया नगरी (मुंबई) तक के सफर को लेकर कहा, यह सफर बहुत रोमांचक है. बॉलीवुड की दुनिया में आपको ग्लैमर पर ध्यान न देकर अपनी सफलता पर फोकस करना चाहिए. मैं अपने जीवन और अपनी सफलता के पीछे अपनी मां की अहम भूमिका मानता हूं. उन्होंने कहा, कानपुर के लोग बहुत खुशमिजाज हैं. सभी के अंदर अपनेपन का भाव दिखता है. कानपुर की मशहूर चाट का भी स्वाद लिया.

यह भी पढ़ें : लखनऊ की सड़कों पर दौड़ी विंटेज कारें और बाइक, अभिनेत्री आशा पारेख की कार से नजर नहीं हटी, बीएसए बाइक के साथ लोगों ने ली सेल्फी

Last Updated : November 16, 2025 at 8:17 PM IST

TAGGED:

FAISAL MALIK ACTOR
FAISAL MALIK WEB SERIES PANCHAYAT
KANPUR NEWS
कानपुर में फैसल मलिक
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.