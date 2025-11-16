लाइफ में हमेशा एक्शन होना चाहिए... कानपुर में पंचायत के 'प्रह्लाद चा' बोले- मामा के पीसीओ में काम किया, आज बॉलीवुड में हूं
फिल्म अभिनेता फैसल मलिक ने कहा कि कानपुर के लोग बहुत खुशमिजाज हैं. सभी के अंदर अपनेपन का भाव दिखता है.
कानपुर : 'मेरा मानना है हर किसी की लाइफ में एक्शन होना चाहिए. जब एक्शन होगा तो मजा आएगा. लाइफ बोरिंग और निराशावादी नहीं होनी चाहिए. एक दौर था, जब मैंने अपने मामा के पीसीओ में काम किया. अब बॉलीवुड की दुनिया में काम कर रहा हूं, तो बहुत मजा आता है. सभी को अपने जीवन में खुश रहना चाहिए, परिस्थितियां कैसी भी हों.'
ये बातें अभिनेता फैसल मलिक ने कही. फैसल मलिक रविवार को कानपुर के एलन हाउस स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे. पंचायत वेबसीरिज में प्रह्लाद चा के नाम से चर्चित फैसल मलिक ने कहा, मुस्कुराने से आपका हौसला मजबूत रहता है. आपके अंदर कांफिडेंस बना रहता है. एक युवा को बेहतर अभिनेता बनने के लिए क्या करना होगा? इस सवाल के जवाब में कहा युवा को सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा.
उन्होंने कहा, अगर उसने ठान लिया है, उसे अभिनेता बनना है तो वह अभिनेता तो बन ही जाएगा. पंचायत के नए सीजन में विधायक का चुनाव लड़ेंगे क्या? इस सवाल के जवाब में कहा ये तो आपको वेब सीरीज देखकर ही मालूम चलेगा.
फिल्म अभिनेता फैसल मलिक ने संगम नगरी (प्रयागराज) से ताल्लुक होने और फिर माया नगरी (मुंबई) तक के सफर को लेकर कहा, यह सफर बहुत रोमांचक है. बॉलीवुड की दुनिया में आपको ग्लैमर पर ध्यान न देकर अपनी सफलता पर फोकस करना चाहिए. मैं अपने जीवन और अपनी सफलता के पीछे अपनी मां की अहम भूमिका मानता हूं. उन्होंने कहा, कानपुर के लोग बहुत खुशमिजाज हैं. सभी के अंदर अपनेपन का भाव दिखता है. कानपुर की मशहूर चाट का भी स्वाद लिया.
