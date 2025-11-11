ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा की बेटी ने बनाई पहली वन शॉट मूवी, दिल्ली दंगों की कहानी है ‘2020 दिल्ली’

फिल्म की निर्माता आशु राय मालवीय ने बताया कि हॉलीवुड में बहुत से वन शॉट मूवी बन चुकी हैं लेकिन भारत में अभी तक किसी ने ऐसी मूवी नहीं बनाया था. मैं और मेरे पति जो इस फिल्म के लेखक और डायरेक्टर हैं, उन्होंने तय किया था कि हम पहली वन शॉट मूवी बनाएंगे. 5 सालों में यह मूवी बनकर तैयार हुई है.

छिंदवाड़ा की आशु राय मालवीय ने 2020 दिल्ली के नाम से एक फिल्म प्रोड्यूस किया है, जिसके लेखक एवं डायरेक्टर उनके पति देवेंद्र मालवीय हैं. इस फिल्म में भारत और पाकिस्तान के हिंदुओं की तकलीफ के साथ-साथ 2020 में दिल्ली में हुए देश विरोधी दंगों की साजिश को उजागर करने का दावा किया गया है. आशु राय मालवीय ने बताया कि यह फिल्म 14 नवंबर को पूरे देश में एक साथ रिलीज हो रही है.

छिंदवाड़ा: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान रिलीज होने से पहले ही सुर्खियों में आई फिल्म ‘2020 दिल्ली’ पूरे देश मे 14 नवंबर को एक साथ रिलीज होने वाली है. CAA के विरोध में दिल्ली में हुए दंगे और भारत सहित पड़ोसी देश पाकिस्तान में हिंदुओं की दशा को बयां करती इस फिल्म का निर्माण छिंदवाड़ा की आशु राय मालवीय ने किया है.

उन्होंने बताया कि वन शॉट मूवी का मतलब यह होता है कि जब आप किसी सीन को शूट कर रहे हो तो उसमें कैमरा बंद नहीं होता है. जिधर-जिधर फिल्म के कलाकार एक्टिंग करते हैं उस हिसाब से कैमरा मूव करता है, फिर चाहे शॉर्ट्स कितनी ही देर का क्यों ना हो. दूसरी मूवी में छोटे-छोटे सीन को भी बार-बार कैमरा बंद कर रीटेक किया जाता है.

दिल्ली चुनाव के पहले कांग्रेस ने कोर्ट में लगाई थी याचिका

दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले फरवरी में इस फिल्म को रिलीज करने की तैयारी थी. उस दौरान जब इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ तो कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए कोर्ट में याचिका लगाई थी. कोर्ट मे कहा गया था कि मूवी दिल्ली चुनाव को प्रभावित कर सकती है. कोर्ट ने सारी याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी कि जब तक सेंसर का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता तब तक यह फिल्म रिलीज नहीं होगी.

अब हमें सेंसर का प्रमाण पत्र बिना कट के मिल गया है, इसलिए मूवी को रिलीज किया जा रहा है. प्रोड्यूसर ने बताया कि हमारी मूवी के को-प्रोड्यूसर अमित मालवीय हैं. दिल्ली में भी भाजपा के प्रवक्ता अमित मालवीय हैं. कांग्रेस को यह कंफ्यूजन हो गया था कि यह मूवी भाजपा नेता के द्वारा बनाई गई है जबकि हमारा किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है. इसलिए कांग्रेस कोर्ट में चली गई थी.

इंदौर में शूट हुई मूवी, 200 से ज्यादा कलाकारों ने किया काम

दिल्ली के दंगे पर बनाई गई इस फिल्म की पूरी शूटिंग इंदौर में हुई है. इसमें इंदौर के 200 से ज्यादा कलाकारों ने एक्टिंग किया है. आशु राय मालवीय छिंदवाड़ा की रहने वाली हैं. उनकी शादी इंदौर के देवेंद्र मालवीय से हुई है. देवेंद्र मालवीय लेखक-निर्देशक के साथ-साथ एक एडवरटाइजिंग एजेंसी भी चलाते हैं.