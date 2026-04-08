झूठा केस दर्ज करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
पति के खिलाफ केस दर्ज़ कराने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी को दी राहत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 7:08 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पत्नी और उसके रिश्तेदारों को उसके पति की आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी सिर्फ़ इसलिए नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्होंने वैवाहिक विवाद को लेकर उसके खिलाफ केस दर्ज कराए.
कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ केस दर्ज कराने से, भले ही वे झूठे होने का आरोप हो, आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध साबित करने के लिए अपराधिक इरादा साबित करना जरूरी है.
न्यायमूर्ति समीर जैन की ने इस तरह पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की.
कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह साबित हो कि उनका मृतक (पति) को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई अपराधी इरादा था.
कोर्ट ने कहा, कि इस अदालत की राय में, सिर्फ़ केस दर्ज कराने से - भले ही वे झूठे केस हों - यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपियों का मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई अपराधी इरादा था.
कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही मृतक उन 'झूठे' केसों की वजह से मानसिक तनाव में था, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था.
पत्नी और उसके परिवार वालों की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में उन्होंने पति की आत्महत्या के मामले में सहारनपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपने खिलाफ दायर चार्जशीट और चल रही कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी.
मृतक के पिता ने अगस्त 2022 में एक प्राथमिकी दर्ज कराई. इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पत्नी (याचिकाकर्ता) उनके बेटे पर पुश्तैनी संपत्ति में हिस्सा देने का दबाव डाल रही थी. जब बेटे ने मना कर दिया तो पत्नी और उसके करीबी रिश्तेदारों ने कथित तौर पर उसे परेशान किया और उसके खिलाफ झूठे केस दर्ज करा दिए.
यह भी आरोप लगाया कि मृतक को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और चल रहे केस की वजह से वह बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहने लगा. आखिरकार, जुलाई 2022 में उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।
जांच के दौरान पुलिस को एक कथित सुसाइड नोट मिला. इस नोट में मृतक ने विस्तार से बताया था कि आरोपियों द्वारा दी जा रही मानसिक यातनाओं की वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान था.
उसने लिखा था कि पिछले 2 सालों से वह आरोपियों द्वारा दर्ज कराए गए झूठे केसों का सामना कर रहा था. इसी वजह से उसे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा.
जांच के बाद उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत चार्जशीट दायर की गई, जिस पर संबंधित अदालत ने संज्ञान लिया और याचियों को समन जारी किया.
इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि यदि पति अपनी पत्नी द्वारा दायर किए गए अदालती मामलों के कारण आत्महत्या कर लेता है, तब भी पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.
यह भी तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध साबित करने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि व्यक्ति के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था.
हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में इसे साबित करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी. राज्य और शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आवेदकों ने मृतक को इस तरह से परेशान किया कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था.
हाईकोर्ट ने धारा 306 के आवश्यक तत्वों की जांच की और पाया कि मृतक द्वारा की गई कथित आत्महत्या, आरोपी की उकसाहट के परिणामस्वरूप होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि यद्यपि मृतक वास्तव में अपनी पत्नी द्वारा दायर किए गए मामलों का सामना कर रहा था और उनके वैवाहिक संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे, फिर भी प्रथम दृष्टया, यह नहीं कहा जा सकता कि आत्महत्या याचियों द्वारा दायर किए गए मामलों का परिणाम थी.
इसके अतिरिक्त, 'अमलेंदु पाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही याची पक्ष द्वारा दायर किए गए झूठे मामलों के कारण मृतक मानसिक तनाव में था, तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था.
हाईकोर्ट ने 'कमरुद्दीन दस्तगीर सनादी बनाम कर्नाटक राज्य' मामले में हाल ही के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें यह टिप्पणी की गई कि घरेलू जीवन में मनमुटाव और मतभेद समाज में काफी आम हैं और आत्महत्या करना काफी हद तक पीड़ित की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है.
कोर्ट याचिका स्वीकार करते हुए पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ चल रही मुकदमे की कार्यवाही को रद्द कर दिया है.