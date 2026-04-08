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झूठा केस दर्ज करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

पति के खिलाफ केस दर्ज़ कराना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं - हाइकोर्ट. ( ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पत्नी और उसके रिश्तेदारों को उसके पति की आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी सिर्फ़ इसलिए नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्होंने वैवाहिक विवाद को लेकर उसके खिलाफ केस दर्ज कराए. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ केस दर्ज कराने से, भले ही वे झूठे होने का आरोप हो, आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध साबित करने के लिए अपराधिक इरादा साबित करना जरूरी है. न्यायमूर्ति समीर जैन की ने इस तरह पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह साबित हो कि उनका मृतक (पति) को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई अपराधी इरादा था. कोर्ट ने कहा, कि इस अदालत की राय में, सिर्फ़ केस दर्ज कराने से - भले ही वे झूठे केस हों - यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपियों का मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई अपराधी इरादा था. कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही मृतक उन 'झूठे' केसों की वजह से मानसिक तनाव में था, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था. पत्नी और उसके परिवार वालों की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में उन्होंने पति की आत्महत्या के मामले में सहारनपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपने खिलाफ दायर चार्जशीट और चल रही कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी. मृतक के पिता ने अगस्त 2022 में एक प्राथमिकी दर्ज कराई. इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पत्नी (याचिकाकर्ता) उनके बेटे पर पुश्तैनी संपत्ति में हिस्सा देने का दबाव डाल रही थी. जब बेटे ने मना कर दिया तो पत्नी और उसके करीबी रिश्तेदारों ने कथित तौर पर उसे परेशान किया और उसके खिलाफ झूठे केस दर्ज करा दिए. यह भी आरोप लगाया कि मृतक को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और चल रहे केस की वजह से वह बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहने लगा. आखिरकार, जुलाई 2022 में उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जांच के दौरान पुलिस को एक कथित सुसाइड नोट मिला. इस नोट में मृतक ने विस्तार से बताया था कि आरोपियों द्वारा दी जा रही मानसिक यातनाओं की वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान था.