मनी लॉंड्रिंग मामले में केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति संबंधी फाइल तलब

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉंड्रिंग मामले की आरोपी और दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति संबंधी फाइल कोर्ट में दाखिल करे. जस्टिस रविंद्र डूडेजा ने मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी, 2026 को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गौर किया कि विजिलेंस के डिप्टी डायरेक्टर ने ईडी को 30 दिसंबर, 2024 को पत्र लिखकर कहा था कि इस मामले में सक्षम प्राधिकार ने अभियोजन चलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन कोर्ट ने पाया कि ये अनुमति 14 फरवरी, 2025 को दी गई थी. कोर्ट की ओर से इस गड़बड़ी पर पूछे जाने पर ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि उन्हें अनुमति संबंधी फाइल कोर्ट में पेश करने के लिए समय दिया जाए. तब कोर्ट ने कहा कि अनुमति संबंधी फाइल कोर्ट में दाखिल करें.

दरअसल, केजरीवाल और सिसोदिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी है. इस मामले में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन हरिहरन और सिसोदिया की ओर से पेश वकील विक्रम चौधरी ने कहा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए ईडी ने जरूरी अनुमति नहीं ली थी. उसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर गलती की है.

याचिका में कहा गया है कि अपराध प्रक्रिया संहिता के तहत लोकसेवक के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति के बिना संज्ञान नहीं लिया जा सकता है. ऐसे में ट्रायल कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेना कानून-सम्मत नहीं है, इसलिए उस आदेश को निरस्त करना चाहिए. बता दें कि, 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत दी थी. बता दें कि, ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.