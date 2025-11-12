ETV Bharat / state

मनी लॉंड्रिंग मामले में केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति संबंधी फाइल तलब

ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि उन्हें अनुमति संबंधी फाइल कोर्ट में पेश करने के लिए समय दिया जाए.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉंड्रिंग मामले की आरोपी और दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए जरूरी अनुमति संबंधी फाइल कोर्ट में दाखिल करे. जस्टिस रविंद्र डूडेजा ने मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी, 2026 को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गौर किया कि विजिलेंस के डिप्टी डायरेक्टर ने ईडी को 30 दिसंबर, 2024 को पत्र लिखकर कहा था कि इस मामले में सक्षम प्राधिकार ने अभियोजन चलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन कोर्ट ने पाया कि ये अनुमति 14 फरवरी, 2025 को दी गई थी. कोर्ट की ओर से इस गड़बड़ी पर पूछे जाने पर ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि उन्हें अनुमति संबंधी फाइल कोर्ट में पेश करने के लिए समय दिया जाए. तब कोर्ट ने कहा कि अनुमति संबंधी फाइल कोर्ट में दाखिल करें.

दरअसल, केजरीवाल और सिसोदिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी है. इस मामले में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन हरिहरन और सिसोदिया की ओर से पेश वकील विक्रम चौधरी ने कहा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए ईडी ने जरूरी अनुमति नहीं ली थी. उसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर गलती की है.

याचिका में कहा गया है कि अपराध प्रक्रिया संहिता के तहत लोकसेवक के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति के बिना संज्ञान नहीं लिया जा सकता है. ऐसे में ट्रायल कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेना कानून-सम्मत नहीं है, इसलिए उस आदेश को निरस्त करना चाहिए. बता दें कि, 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत दी थी. बता दें कि, ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.

केजरीवाल और सिसोदिया का फांसी घर विवाद

दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की ओर से फांसी घर के रेनोवेशन में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले पर जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया है. दिल्ली विधानसभा की ओर से पेश वकील जयंत मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि ये समन केवल विशेषाधिकार समिति का सहयोग करने के लिए जारी किया गया है, ताकि फांसी घर की सच्चाई का पता लगाया जा सके. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान केजरीवाल और सिसोदिया की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने कई सारे फैसलों का उदाहरण देते हुए कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य है. उन्होंने कहा कि विशेषाधिकार समिति का ये कदम डराने वाला है, वो भी तब जबकि इस समिति को केवल ये तय करने का अधिकार है कि विशेषाधिकार का हनन हुआ है कि नहीं. फरासत ने कहा कि ऐसे समन विधानसभा के सुगम संचालन के लिए ही जारी किए जाते हैं. फांसी घर से विधानसभा के संचालन का क्या मतलब. विधानसभा भी नहीं चल रही है और कोई विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी लंबित नहीं है. दिल्ली विधानसभा की ओर से वकील जयंत मेहता ने कहा कि ये याचिका सीधे सीधे बंदूक तानने जैसा मामला है और इस नोटिस का किसी भी विशेषाधिकार हनन से मतलब नहीं है. ये समन केवल विशेषाधिकार समिति को सहयोग करने के लिए जारी किया गया है कि फांसी घर की हकीकत का पता चल सके. समिति केवल तथ्य का पता लगाना चाहती है.

