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OBC आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में लगीं 100 याचिकाएं, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सोमवार से लगातार सुनवाई जारी, सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाईकोर्ट भेजा था मामला.

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सोमवार से लगातार सुनवाई जारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 10:26 AM IST

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जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने ओबीसी आरक्षण मामले पर सोमवार को खास निर्देश दिए. ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किए जाने से संबंधित याचिकाओं पर तीन दिनों की लगातार सुनवाई प्रारंभ हुई है. सुनवाई में युगलपीठ ने ओबीसी आरक्षण के पक्ष व विपक्ष में दायर याचिकाओं को अलग-अलग करने के आदेश जारी किए हैं.

OBC आरक्षण के विपक्ष में दायर याचिकाओं पर होगी सुनवाई

वर्ष 2019 में अशिता दुबे व अन्य की ओर से दायर याचिका में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने को चुनौती दी गई थी. ओबीसी आरक्षण के पक्ष व विपक्ष में हाईकोर्ट में एक सैकड़ा से अधिक याचिका दायर की गई थीं. आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी व मराठा आरक्षण के संबंध में दायर याचिकाओं में स्पष्ट कहा गया है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए.

कुछ याचिकाओं में याचिकाओं में फार्मूला 87ः13 को चुनौती देते हुए 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर आपत्ति की गई थी. पक्ष में दायर की गयी याचिकाओं में आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाईकोर्ट भेजा था मामला

इससे पहले मध्य प्रदेश शासन ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करा लिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी 2026 को इन मामलों को वापस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था. ओबीसी आरक्षण मामले पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी, ओबीसी के विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, ओबीसी वर्ग के अधिवक्ता वरुण ठाकुर, मध्य प्रदेश शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केएम नटराजन पैरवी के लिए उपस्थित हुए.

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हाईकोर्ट ने दिए याचिका अलग-अलग करने के निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ को बताया गया कि ओबीसी आरक्षण के विपक्ष में लगभग 70 तथा पक्ष में लगभग 30 याचिकाएं दायर की गई हैं। इसके बाद युगलपीठ ने ओबीसी आरक्षण के पक्ष व विपक्ष में दायर याचिकाओं को अलग-अलग करने के निर्देश दिए हैं. मंगलवार को ओबीसी आरक्षण के विपक्ष में दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी.

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मंगलवार को भी जारी रहेगी सुनवाई
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