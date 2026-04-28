ETV Bharat / state

OBC आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में लगीं 100 याचिकाएं, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सोमवार से लगातार सुनवाई जारी ( Etv Bharat )