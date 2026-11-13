अगर आपके साथ भी बीमा कंपनियों ने की है धोखाधड़ी तो यहां करें फ्री में शिकायत, तीन महीने के अंदर मिलेगा 'न्याय'
अखिलेश्वर पांडेय की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 11:00 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 11:10 PM IST
लखनऊ : निजी कंपनियां इंश्योरेंस के नाम पर पॉलिसी बेचते समय तो लोगों को खूब लालच देती हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत पड़ती है तो कई बार मुंह फेर लेती हैं. क्लेम देने में आनाकानी करती हैं. रिजेक्ट करने में विश्वास करने लगती हैं और इस तरह बीमा धारक परेशान हो जाता है. ऐसे में उसे लगता है कि जिस कंपनी से बीमा कराया है उसने धोखाधड़ी की है.
ऐसे में बीमा धारक के पास एक सबसे बेहतरीन विकल्प है बीमा लोकपाल में शिकायत दर्ज करने का और यहां से समाधान पाने का. अब तक हजारों की संख्या में बीमा लोकपाल की तरफ से शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है और ये सिलसिला लगातार जारी है. बीमा धारक की समस्याओं, उनकी शिकायतों और निजी बीमा कंपनियों की मनमानी को लेकर "ईटीवी भारत" ने बीमा लोकपाल संजय सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की.
सवाल: बीमा पॉलिसी लेने के बाद क्लेम न मिलने पर आम आदमी क्या करे?
जवाब: अगर ऐसा लगता है कि कोई भी बीमा धारक को अपनी शिकायत करनी है या उसके क्लेम में देरी हो रही है या क्लेम रिजेक्ट हो गया है या पर्शियल क्लेम सेटलमेंट हो रहा है या फिर टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर कोई उसे दिक्कत आ रही है. प्रीमियम को लेकर कोई समस्या आ रही है. किसी भी तरह का बीमा हो तो सबसे पहला कदम तो उसको ये उठाना चाहिए कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होता है. पहले आप उसको क्लेम रिजेक्ट होने के बाद या परेशानी होने पर कंप्लेंट करें.
ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को समयबद्ध तरीके से आपको जवाब देना है. अगर एक महीने के अंदर जवाब नहीं मिला है या फिर उस जवाब से आप संतुष्ट नहीं है या जवाब आपको ऐसा मिला है जो बिल्कुल ही शिकायत को खारिज कर दिया गया है, तो आप उसके एक साल के अंदर इस समय सीमा का पालन करते हुए हमारे ऑफिस आ सकते हैं. लखनऊ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 42 जिले आते हैं, शिकायत कर सकते हैं. उस शिकायत का तरीका www.cio.ins.gov.in पर जाइए उस पर सारी बातें डिटेल में हैं. उस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. ईमेल से हमारे ऑफिस में शिकायत भेज सकते हैं. पर्सनली आ सकते हैं और चिट्ठी से भी शिकायत कर सकते हैं.
सवाल: बीमा कंपनियां जब क्लेम खारिज करती हैं तो किस तरह की शिकायतें सबसे ज्यादा सामने आती हैं?
जवाब: बहुत से कारण हैं. अगर हम जीवन बीमा की बात करें तो जीवन बीमा में अक्सर ऐसा होता है कि इंश्योरेंस होल्डर है, जो पॉलिसी होल्डर है थोड़े समय के बाद उसे पता चलता है कि शायद उसको गलत पॉलिसी बेच दी गई है और फ्री लुक पीरियड होता है जो एक महीने का होता है. पॉलिसी लेने के बाद इस अवधि में अगर आप बीमा कंपनी को अप्रोच करते हैं तो बीमा कंपनी आपका प्रीमियम वापस करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उस समय अगर आप नहीं देख पाते हैं और देर से आप इसको बात रियलाइज करते हैं कि शायद आपको गलत पॉलिसी बेच दी गई है गलत वादा करके बेच दी गई है.
जो लिखित पॉलिसी में लिखा गया और जो वादा किया गया है उसमें भिन्नता है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं. एक महीने के अंदर फ्री लुक पीरियड के तहत अप्रोच कर सकते हैं. किसी वजह से अगर उनको लगा कि किसी तरह की मिस सेलिंग हुई है जहां पर अक्सर ऐसा होता है जो मेडिएटर है, जो ब्रोकर है वह बेसिकली क्या करते हैं कि वह कहते हैं कि ये तो आपकी सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है लेकिन आप उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं और आप एनुअल प्रीमियम की पॉलिसी ले लेते हैं, जिसको आप ठीक से निर्वाह नहीं कर पाते हैं.
आपकी उतनी इनकम नहीं होती है. इनकम सूटेबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं समझ पाते हैं तो आप उस पॉलिसी में चले जाते हैं. इस तरह के मिस सेलिंग के प्रोविजंस बहुत ज्यादा हैं. हमारे जो एग्जांपल्स है जो लाइफ इंश्योरेंस में. अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें बेसिकली जो क्लेम्स है अमाउंट या पूरा रिजेक्ट कर देंगे या क्लेम पार्शियल सेटलमेंट करेंगे, तो इस तरह की शिकायतें हमारे पास ज्यादा आती हैं.
सवाल: बीमा लोकपाल में शिकायत करने की प्रक्रिया क्या है और इसमें खर्च कितना आता होगा?
जवाब: शिकायत करने की प्रक्रिया बहुत आसान है. हमने यही कोशिश की है की शिकायत बहुत आसानी से हो जाए. हमारी वेबसाइट www.cions.co.in पर आप ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं. उस पर आपका केवाईसी दिखाना होगा. आपने इंश्योरेंस कंपनी से जो कॉरेस्पोंडेंस दिया है वह बताना होगा और डिटेल्स बतानी होंगी. दूसरे तरीके हैं कि पर्सनली भी आ सकते हैं और आप अपने कंप्लेंट ईमेल से भेज सकते हैं और लेटर के थ्रू भी भेज सकते हैं. हम कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन कंप्लेंट हो. उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं जिससे आपका पर्सनल विजिट है या लॉजिस्टिक्स का जो खर्चा है वह कम से काम आए. मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे यहां नि:शुल्क शिकायत दर्ज कर सकते हैं. कोई भी इसकी फीस नहीं है.
सवाल: बीमा धारक ने अगर कोई शिकायत दर्ज कराई है तो उसे कितने दिन में न्याय मिल सकता है.
जवाब: हमारे कार्यालय का रिकॉर्ड है शिकायत रजिस्टर करने के तीन माह के अंदर हम शिकायत का निपटारा कर दे रहे हैं. जो भी हमारा डिसीजन है वह तीन माह के अंदर दिया जा रहा है. जनरली हमारा जो रूल भी है वह भी इस बात को कहता है कि हम तीन माह के अंदर अपना जो भी डिसीजन है वह दे दें. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सिंपली सिटी ऑफ द प्रोसेस इज द ब्यूटी आफ इंश्योरेंस सिस्टम. जब कोई शिकायतकर्ता हमारे पास शिकायत करता है तो हम चाहते हैं मेडिएशन के जरिए उसका समाधान हो जाए. आपस में समझौता कर लें. कंपनी कुछ ऑफर देकर सेटलमेंट कर दे तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम मेडिएशन के जरिए ऑफर एंड सेटेलमेंट के जरिए प्रक्रिया पूरी होने पर जोर देते हैं. अगर उसमें नहीं हो पता है और विवाद बाकी रह जाता है तो हम अपना निर्णय सुनाते हैं और समाधान करते हैं.
सवाल: बीमा लोकपाल जो फैसला देता है क्या बीमा कंपनियों को मनाना अनिवार्य होता है?
जवाब: बीमा कंपनियों के लिए यह फैसला बाध्य है, अनिवार्य है. अगर कोई बीमा धारक हमारे फैसले से खुश नहीं है तो कहीं और भी जा सकता है. कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकता है और जगह पर भी जा सकता है. यह बात भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अगर कोई भी शिकायत किसी भी कोर्ट में पेंडिंग है, किसी और फोरम में पेंडिंग है, वह हमारे यहां नहीं कर सकता है. हमारे यहां सीधे आए और शिकायत करें, लेकिन किसी और कोर्ट से फैसला हो चुका है या वहां पर पेंडिंग है तो हमारे यहां नहीं आ सकते हैं.
सवाल: उत्तर प्रदेश में बीमा कंपनियों की किस तरह की शिकायतें सबसे ज्यादा आ रही हैं?
जवाब: दो तरह की शिकायत सबसे ज्यादा आ रही हैं. लाइफ इंश्योरेंस की बात ही है वहां पर मिस सेलिंग की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं कि कुछ वादा करके कुछ आपको बहुत ज्यादा हाई रिटर्न का प्रॉमिस करके जो इंश्योरेंस एजेंट है या जो भी है वह पॉलिसी बेच दे रहे हैं. आप उसको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं. यह बहुत समझने की जरूरत है कि आप किस पॉलिसी को ले रहे हैं. पॉलिसी बहुत जरूरी है, लेकिन आप अपने लिए उपयुक्त पॉलिसी लें. इस तरह की शिकायत आ रही हैं. दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस में शिकायत आ रही है कि आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया या पार्शियल सेटल हो रहा है और आपको पूरा पेमेंट नहीं मिल रहा है.
सवाल: बीमा धारक अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए क्या कहेंगे?
जवाब: एक जिम्मेदार नागरिक बनें और बीमा धारक भी बनें, इसलिए सबसे जरूरी है कि किसी की बातों में न आएं. जो भी पॉलिसी खरीद रहे हैं उस पॉलिसी के जो भी प्रोविजंस है उनको ध्यान से पढ़ें. देखें कि वह आपके लिए उपयुक्त है कि नहीं? जो आपको वादा किया गया है वह सारी बातें लिखित रूप में है कि नहीं? किसी के मौखिक वादों पर मत जाइए. जो पॉलिसी में लिखा हुआ है उसी को ध्यान से पढ़िए.
अब तो यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि कस्टमर इनफॉरमेशन सीट भी सारे पॉलिसी धारक को बेची जा रही है. जो सरल भाषा में सारी पॉलिसी के प्रोविजंस को बताती है, उसे भी पढ़ें और फ्री लुक पीरियड जो एक महीने का होता है उस फ्री लुक पीरियड में आप चाहे तो अपनी पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं. अगर जैसा वादा किया गया है उसके अनुरूप पॉलिसी नहीं मिली है तो इसलिए अब जो लिखित कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक इंश्योरेंस पॉलिसी और पॉलिसी होल्डर के बीच तो उसके लिखित प्रावधानों को जरूर समझने की कोशिश करें. अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो किसी और अपने विश्वसनीय से पढ़ाकर उसे जरुर चेक कर ले.
सवाल: निजी कंपनियां जब क्लेम खारिज करती हैं या सेटलमेंट रुकते हैं तो बीमा धारक क्या करें?
जवाब: अधिकारों की रक्षा करने के लिए तो शिकायत ही करना है और यह सारी संस्थाएं जो शिकायत के लिए बनी हैं एक तो इंश्योरेंस कंपनी का अपना ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है. पहले तो उनके इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम के पास जाएं उनके ऑफिसर के पास शिकायत दर्ज करें. अगर उनके शिकायत वहां से समाधान नहीं हो रही है तो हमारे पास आ सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. उनको जरूर न्याय मिलेगा.
बड़ी संख्या में शिकायतों का निपटारा : इंश्योरेंस ओंबड्समैन कार्यालय लखनऊ ने पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त 3025 शिकायतों में से 2811 लगभग (93 प्रतिशत) का निपटारा किया. चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अक्टूबर तक सात माह में 2909 पंजीकृत शिकायतों में 2626 का निस्तारण किया. पिछले साल इसी अवधि की तुलना में शिकायत प्राप्त होने में 50% और निपटारे में 76% की वृद्धि दर्ज की गई है.
पहली छमाही में प्राप्त शिकायतों की तुलना में निपटारे का प्रतिशत 98 रहा है. पंजीकरण की तिथि से तीन माह से अधिक अवधि की कोई भी शिकायत लंबित नहीं है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल निर्णय में से 76% शिकायतकर्ता के पक्ष में रहे, जबकि 2026-27 में अक्टूबर तक का आंकड़ा 72% से अधिक है. देशभर में इंश्योरेंस ओंबड्समैन के कुल 18 कार्यालय हैं. जीवन व गैर जीवन बीमा कंपनी और इंश्योरेंस ब्रोकर्स के खिलाफ शिकायत के लिए बीमा धारकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है. 16 नवंबर को वार्षिक इंश्योरेंस ओंबड्समैन दिवस मनाया जाता है.
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