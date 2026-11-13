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अगर आपके साथ भी बीमा कंपनियों ने की है धोखाधड़ी तो यहां करें फ्री में शिकायत, तीन महीने के अंदर मिलेगा 'न्याय'

बीमा लोकपाल से खास बातचीत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : निजी कंपनियां इंश्योरेंस के नाम पर पॉलिसी बेचते समय तो लोगों को खूब लालच देती हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत पड़ती है तो कई बार मुंह फेर लेती हैं. क्लेम देने में आनाकानी करती हैं. रिजेक्ट करने में विश्वास करने लगती हैं और इस तरह बीमा धारक परेशान हो जाता है. ऐसे में उसे लगता है कि जिस कंपनी से बीमा कराया है उसने धोखाधड़ी की है.

ऐसे में बीमा धारक के पास एक सबसे बेहतरीन विकल्प है बीमा लोकपाल में शिकायत दर्ज करने का और यहां से समाधान पाने का. अब तक हजारों की संख्या में बीमा लोकपाल की तरफ से शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है और ये सिलसिला लगातार जारी है. बीमा धारक की समस्याओं, उनकी शिकायतों और निजी बीमा कंपनियों की मनमानी को लेकर "ईटीवी भारत" ने बीमा लोकपाल संजय सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की.

बीमा कंपनियों की बीमा लोकपाल से करें शिकायत. (Video Credit; ETV Bharat) सवाल: बीमा पॉलिसी लेने के बाद क्लेम न मिलने पर आम आदमी क्या करे?

जवाब: अगर ऐसा लगता है कि कोई भी बीमा धारक को अपनी शिकायत करनी है या उसके क्लेम में देरी हो रही है या क्लेम रिजेक्ट हो गया है या पर्शियल क्लेम सेटलमेंट हो रहा है या फिर टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर कोई उसे दिक्कत आ रही है. प्रीमियम को लेकर कोई समस्या आ रही है. किसी भी तरह का बीमा हो तो सबसे पहला कदम तो उसको ये उठाना चाहिए कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होता है. पहले आप उसको क्लेम रिजेक्ट होने के बाद या परेशानी होने पर कंप्लेंट करें. ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को समयबद्ध तरीके से आपको जवाब देना है. अगर एक महीने के अंदर जवाब नहीं मिला है या फिर उस जवाब से आप संतुष्ट नहीं है या जवाब आपको ऐसा मिला है जो बिल्कुल ही शिकायत को खारिज कर दिया गया है, तो आप उसके एक साल के अंदर इस समय सीमा का पालन करते हुए हमारे ऑफिस आ सकते हैं. लखनऊ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 42 जिले आते हैं, शिकायत कर सकते हैं. उस शिकायत का तरीका www.cio.ins.gov.in पर जाइए उस पर सारी बातें डिटेल में हैं. उस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. ईमेल से हमारे ऑफिस में शिकायत भेज सकते हैं. पर्सनली आ सकते हैं और चिट्ठी से भी शिकायत कर सकते हैं. सवाल: बीमा कंपनियां जब क्लेम खारिज करती हैं तो किस तरह की शिकायतें सबसे ज्यादा सामने आती हैं?

जवाब: बहुत से कारण हैं. अगर हम जीवन बीमा की बात करें तो जीवन बीमा में अक्सर ऐसा होता है कि इंश्योरेंस होल्डर है, जो पॉलिसी होल्डर है थोड़े समय के बाद उसे पता चलता है कि शायद उसको गलत पॉलिसी बेच दी गई है और फ्री लुक पीरियड होता है जो एक महीने का होता है. पॉलिसी लेने के बाद इस अवधि में अगर आप बीमा कंपनी को अप्रोच करते हैं तो बीमा कंपनी आपका प्रीमियम वापस करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उस समय अगर आप नहीं देख पाते हैं और देर से आप इसको बात रियलाइज करते हैं कि शायद आपको गलत पॉलिसी बेच दी गई है गलत वादा करके बेच दी गई है. जो लिखित पॉलिसी में लिखा गया और जो वादा किया गया है उसमें भिन्नता है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं. एक महीने के अंदर फ्री लुक पीरियड के तहत अप्रोच कर सकते हैं. किसी वजह से अगर उनको लगा कि किसी तरह की मिस सेलिंग हुई है जहां पर अक्सर ऐसा होता है जो मेडिएटर है, जो ब्रोकर है वह बेसिकली क्या करते हैं कि वह कहते हैं कि ये तो आपकी सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है लेकिन आप उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं और आप एनुअल प्रीमियम की पॉलिसी ले लेते हैं, जिसको आप ठीक से निर्वाह नहीं कर पाते हैं. आपकी उतनी इनकम नहीं होती है. इनकम सूटेबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं समझ पाते हैं तो आप उस पॉलिसी में चले जाते हैं. इस तरह के मिस सेलिंग के प्रोविजंस बहुत ज्यादा हैं. हमारे जो एग्जांपल्स है जो लाइफ इंश्योरेंस में. अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें बेसिकली जो क्लेम्स है अमाउंट या पूरा रिजेक्ट कर देंगे या क्लेम पार्शियल सेटलमेंट करेंगे, तो इस तरह की शिकायतें हमारे पास ज्यादा आती हैं. सवाल: बीमा लोकपाल में शिकायत करने की प्रक्रिया क्या है और इसमें खर्च कितना आता होगा?

जवाब: शिकायत करने की प्रक्रिया बहुत आसान है. हमने यही कोशिश की है की शिकायत बहुत आसानी से हो जाए. हमारी वेबसाइट www.cions.co.in पर आप ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं. उस पर आपका केवाईसी दिखाना होगा. आपने इंश्योरेंस कंपनी से जो कॉरेस्पोंडेंस दिया है वह बताना होगा और डिटेल्स बतानी होंगी. दूसरे तरीके हैं कि पर्सनली भी आ सकते हैं और आप अपने कंप्लेंट ईमेल से भेज सकते हैं और लेटर के थ्रू भी भेज सकते हैं. हम कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन कंप्लेंट हो. उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं जिससे आपका पर्सनल विजिट है या लॉजिस्टिक्स का जो खर्चा है वह कम से काम आए. मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे यहां नि:शुल्क शिकायत दर्ज कर सकते हैं. कोई भी इसकी फीस नहीं है. सवाल: बीमा धारक ने अगर कोई शिकायत दर्ज कराई है तो उसे कितने दिन में न्याय मिल सकता है.

जवाब: हमारे कार्यालय का रिकॉर्ड है शिकायत रजिस्टर करने के तीन माह के अंदर हम शिकायत का निपटारा कर दे रहे हैं. जो भी हमारा डिसीजन है वह तीन माह के अंदर दिया जा रहा है. जनरली हमारा जो रूल भी है वह भी इस बात को कहता है कि हम तीन माह के अंदर अपना जो भी डिसीजन है वह दे दें. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सिंपली सिटी ऑफ द प्रोसेस इज द ब्यूटी आफ इंश्योरेंस सिस्टम. जब कोई शिकायतकर्ता हमारे पास शिकायत करता है तो हम चाहते हैं मेडिएशन के जरिए उसका समाधान हो जाए. आपस में समझौता कर लें. कंपनी कुछ ऑफर देकर सेटलमेंट कर दे तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम मेडिएशन के जरिए ऑफर एंड सेटेलमेंट के जरिए प्रक्रिया पूरी होने पर जोर देते हैं. अगर उसमें नहीं हो पता है और विवाद बाकी रह जाता है तो हम अपना निर्णय सुनाते हैं और समाधान करते हैं.