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यूपी के 16 जिलों में 19 नवम्बर से चलेगा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, नेवर टेकन पर फोकस

फाइलेरिया उन्मूलन अभियान ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : प्रदेश के 16 जिलों में 19 नवम्बर से लेकर 7 दिसम्बर के बीच चलने वाले फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत इस बार स्वास्थ्य विभाग का फोकस उन लोगों पर है, जो अब तक सर्वजन दवा सेवन (एमडीए) अभियान से दूर रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग की रणनीति में इस बार नेवर टेकन (कभी न दवा खाने वाले) श्रेणी के लोगों की पहचान और उन्हें फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने पर विशेष जोर है.





जमीनी स्तर पर फाइलेरिया उन्मूलन की सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों तक पहुंचना है, जो जागरूकता की कमी, दवा को लेकर आशंका या गलत धारणाओं के कारण अब तक दवा नहीं ले पाए हैं. कुछ लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि फाइलेरिया जैसी बीमारी लंबे समय में गंभीर शारीरिक परेशानी और दिव्यांगता का कारण बन सकती है. वहीं, कुछ लोग स्वस्थ महसूस करने के कारण दवा सेवन को जरूरी नहीं समझते हैं.