यूपी के 16 जिलों में 19 नवम्बर से चलेगा फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, नेवर टेकन पर फोकस
अधिकारी डॉ एके चौधरी के अनुसार, एमडीए अभियान की तैयारी पूरी कर ली गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 6:47 PM IST
लखनऊ : प्रदेश के 16 जिलों में 19 नवम्बर से लेकर 7 दिसम्बर के बीच चलने वाले फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत इस बार स्वास्थ्य विभाग का फोकस उन लोगों पर है, जो अब तक सर्वजन दवा सेवन (एमडीए) अभियान से दूर रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग की रणनीति में इस बार नेवर टेकन (कभी न दवा खाने वाले) श्रेणी के लोगों की पहचान और उन्हें फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने पर विशेष जोर है.
जमीनी स्तर पर फाइलेरिया उन्मूलन की सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों तक पहुंचना है, जो जागरूकता की कमी, दवा को लेकर आशंका या गलत धारणाओं के कारण अब तक दवा नहीं ले पाए हैं. कुछ लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि फाइलेरिया जैसी बीमारी लंबे समय में गंभीर शारीरिक परेशानी और दिव्यांगता का कारण बन सकती है. वहीं, कुछ लोग स्वस्थ महसूस करने के कारण दवा सेवन को जरूरी नहीं समझते हैं.
फाइलेरिया के खिलाफ इस अभियान में दवा देने के साथ-साथ लोगों को समझाना भी जरूरी है. इससे नेवर टेकन वाले व्यक्तियों व इनकार करने वालों को अपनी आशंकाओं पर खुलकर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कानपुर के बिधनू ब्लाक के छह गांव में बीते सप्ताह हुए नुक्कड़ नाटक के मंचन के बाद कई 'नेवर टेकन' लोग सामने आए और उन्होंने आगामी एमडीए अभियान में दवा खाने की शपथ ली. इसी तरह रामईपुर गांव की एक महिला ने बताया कि नुक्कड़ नाटक देखने के बाद दवा का महत्व समझाया, अब वे आगामी अभियान में दवा खाने के लिए तैयार हैं.
राज्य फाइलेरिया अधिकारी डॉ एके चौधरी के अनुसार, एमडीए अभियान की तैयारी पूरी कर ली गई है. सभी 16 जिलों में दवा पहुंच गई है. अंतरविभागीय समन्यवय के लिए माध्यमिक व प्राथमिक विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरएलएम) के अधिकारियों-कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है. इसी सप्ताह पंचायतीराज विभाग के साथ भी प्रशिक्षण प्रस्तावित है. उन्होंने बताया कि इस बार प्रत्येक प्लानिंग यूनिट में 90 प्रतिशत से अधिक लोगों को अपने सामने दवा खिलाने का लक्ष्य है.
इन जिलों में चलेगा एमडीए अभियान : कानपुर नगर, उन्नाव, कानपुर देहात, चित्रकूट, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, प्रयागराज, गोण्डा, हरदोई, कन्नौज, बलिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर व कौशांबी के 53 प्लानिंग यूनिट (पीयू) में एमडीए अभियान होना है. सबसे ज्यादा फतेहपुर में 11 पीयू, उसके बाद सीतापुर में 10 व कानपुर देहात में सात पीयू हैं.
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