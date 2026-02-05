ETV Bharat / state

बाराबंकी के सात ब्लॉक में बढ़ रहे फाइलेरिया के केस, जानिए क्या है वजह

बाराबंकी : दवाई खाने में लापरवाही बरतने के कारण जिले के सात ब्लॉक में फाइलेरिया के परजीवी पैर पसार रहे हैं. गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग में आयोजित एक वर्कशॉप में बड़ा खुलासा हुआ. विशेषज्ञों ने कहा कि अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. वर्कशॉप में डब्ल्यूएचओ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बाराबंकी को पूरी तरह फाइलेरिया मुक्त बनाने की रणनीति तैयार की.

जिले के सात ब्लॉकों दरियाबाद, देवां, जाटा बरौली, हरख, रामनगर, सिद्धौर और बाराबंकी अर्बन में 10 से 28 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए बृहद अभियान चलाया जाएगा. इसके लिए 1357 टीमें बनाई गई हैं, जो घर-घर जाकर लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाएगी. 226 सुपरवाइजर दिन-रात निगरानी रखेंगे, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति दवा से वंचित न रहे.

अभियान में 16 लाख 95 हजार 911 लोगों को दवाई खिलाने का लक्ष्य है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के जोनल कोऑर्डिनेटर डॉ. नित्यानन्द ठाकुर ने बताया, डब्लूएचओ का लक्ष्य है कि 2027 तक भारत से फाइलेरिया का पूरी तरह से उन्मूलन करना है. उसी दिशा में डब्लूएचओ, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है. फाइलेरिया के मामले में बाराबंकी बहुत संवेदनशील है. अगर इससे छुटकारा पाना है, तो सभी को ट्रिपल ड्रग थिरेपी अपनानी होगी.