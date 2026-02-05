ETV Bharat / state

बाराबंकी के सात ब्लॉक में बढ़ रहे फाइलेरिया के केस, जानिए क्या है वजह

वर्कशॉप में डब्ल्यूएचओ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बाराबंकी को पूरी तरह फाइलेरिया मुक्त बनाने की रणनीति तैयार की.

फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को लेकर आयोजित की गई वर्कशॉप.
फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को लेकर आयोजित की गई वर्कशॉप. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 9:24 PM IST

|

Updated : February 5, 2026 at 9:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाराबंकी : दवाई खाने में लापरवाही बरतने के कारण जिले के सात ब्लॉक में फाइलेरिया के परजीवी पैर पसार रहे हैं. गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग में आयोजित एक वर्कशॉप में बड़ा खुलासा हुआ. विशेषज्ञों ने कहा कि अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. वर्कशॉप में डब्ल्यूएचओ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बाराबंकी को पूरी तरह फाइलेरिया मुक्त बनाने की रणनीति तैयार की.

जिले के सात ब्लॉकों दरियाबाद, देवां, जाटा बरौली, हरख, रामनगर, सिद्धौर और बाराबंकी अर्बन में 10 से 28 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए बृहद अभियान चलाया जाएगा. इसके लिए 1357 टीमें बनाई गई हैं, जो घर-घर जाकर लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाएगी. 226 सुपरवाइजर दिन-रात निगरानी रखेंगे, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति दवा से वंचित न रहे.

अभियान में 16 लाख 95 हजार 911 लोगों को दवाई खिलाने का लक्ष्य है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के जोनल कोऑर्डिनेटर डॉ. नित्यानन्द ठाकुर ने बताया, डब्लूएचओ का लक्ष्य है कि 2027 तक भारत से फाइलेरिया का पूरी तरह से उन्मूलन करना है. उसी दिशा में डब्लूएचओ, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है. फाइलेरिया के मामले में बाराबंकी बहुत संवेदनशील है. अगर इससे छुटकारा पाना है, तो सभी को ट्रिपल ड्रग थिरेपी अपनानी होगी.

जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. सुजाता ने बताया कि जिन घरों में लोग दवा नहीं खाते, वहां टीमें दोबारा जाकर उन्हें जागरूक करती हैं और दवा सेवन कराती हैं. प्रभारी सीएमओ डॉ. डीके श्रीवास्तव ने कहा, फाइलेरिया दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर गंभीर होता है. कुछ लोग दवा खाने में लापरवाही करते हैं, जिसका नतीजा है कि फाइलेरिया के परजीवी पैर पसार रहे हैं.

विशेषज्ञों ने अपील की कि हर किसी की इस अभियान को सफल बनाने की न केवल जिम्मेदारी है, बल्कि हर किसी को दवा खाना है. इससे शरीर पर कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होता और न ही अन्य दवाओं के साथ इसे लेने से कोई नुकसान है. वर्कशॉप में ग्राम प्रधानों को भी बुलाया गया था, ताकि ग्रामीण अंचलों में यह अभियान गति पकड़ सके. अभियान में स्वास्थ्य विभाग के अलावा शिक्षा, पंचायती राज, शहरी व ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग भी अभियान में सहयोग कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में चाइनीज मांझे से कटा रिटायर्ड फौजी का चेहरा, 24 घंटे में दूसरी घटना, सरकार से सवाल- बैन के बाद कैसे बिक रहा?

Last Updated : February 5, 2026 at 9:30 PM IST

TAGGED:

BARABANKI NEWS
FILARIASIS CASES IN BARABANKI
FILARIASIS ERADICATION CAMPAIGN
बाराबंकी में फाइलेरिया केस
BARABANKI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.