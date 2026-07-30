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धान में फिजी वायरस का बढ़ता खतरा, 60 दिन पुरानी फसल को ऐसे बचाएं, विशेषज्ञ ने बताए उपाय

धान में फिजी वायरस का बढ़ता खतरा ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में धान की फसल पर एक बार फिर साउथर्न राइस ब्लैक स्ट्रिक ड्वार्फ वायरस, जिसे सामान्य भाषा में फिजी वायरस कहा जाता है.. इसका खतरा बढ़ने लगा है. साल 2022 में पहली बार बड़े स्तर पर सामने आई इस बीमारी पर 2023 और 2024 में जागरूकता के चलते काफी हद तक नियंत्रण पाया गया था, लेकिन 2025 और 2026 में कुरुक्षेत्र, कैथल समेत हरियाणा और पड़ोसी राज्यों के कई क्षेत्रों में इसका प्रभाव दोबारा देखने को मिल रहा है. कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते उचित प्रबंधन नहीं किया गया तो यह रोग किसानों की उपज और उत्पादन पर गंभीर असर डाल सकता है. इसके कारण और लक्षण के साथ इससे निजात के उपाय की जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने कुरुक्षेत्र की एग्रो विशेषज्ञ डॉ. मनीषा से खास बातचीत की. तेला कीट बन रहा वायरस फैलने की मुख्य वजह: बातचीत के दौरान डॉ. मनीषा ने कहा कि, "यह एक विषाणु जनित बीमारी है, जो सीधे पौधों में नहीं फैलती. इसका प्रमुख वाहक सफेद पीठ वाला तेला (व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर) है. यही कीट संक्रमित पौधों का रस चूसने के बाद स्वस्थ पौधों तक वायरस पहुंचाता है. वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि हाइब्रिड, परमल और बासमती किस्मों में इसका प्रकोप अधिक देखने को मिलता है. वहीं 25 जून से पहले की गई अगेती रोपाई और नर्सरी में तेला नियंत्रण की अनदेखी भी इस बीमारी के प्रसार का बड़ा कारण बन रही है." ईटीवी भारत ने एग्रो विशेषज्ञ डॉ. मनीषा से खास बातचीत की. (ETV Bharat) इन लक्षणों से करें बीमारी की पहचान: कृषि विशेषज्ञ डॉ. मनीषा के अनुसार, "खेत में इस बीमारी की पहचान अपेक्षाकृत आसान है. संक्रमित पौधे सामान्य पौधों की तुलना में बौने रह जाते हैं और खेत में अलग-अलग स्थानों पर छोटे-छोटे समूहों में दिखाई देते हैं. प्रभावित पौधों की पत्तियां असामान्य रूप से गहरे हरे रंग की हो जाती हैं तथा उनमें नए कल्ले निकलना लगभग बंद हो जाता है. इसके अलावा जड़ों का विकास भी रुक जाता है, जिससे पौधे पानी और पोषक तत्वों का पर्याप्त अवशोषण नहीं कर पाते. ऐसे खेतों में सफेद पीठ वाले तेले के शिशु और वयस्क कीट भी आसानी से देखे जा सकते हैं."