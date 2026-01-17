ETV Bharat / state

कोटा पुलिस ने खोला 1.24 करोड़ के अंजीर चोरी का राज, ट्रक ड्राइवर ही निकला मास्टरमाइंड, 1 गिरफ्तार

एक आरोपी गिरफ्तार ( फोटो सोर्स- कोटा ग्रामीण पुलिस )