कोटा पुलिस ने खोला 1.24 करोड़ के अंजीर चोरी का राज, ट्रक ड्राइवर ही निकला मास्टरमाइंड, 1 गिरफ्तार
मास्टरमाइंड ट्रक चालक ने ही अन्य लोगों के साथ मिलकर यह पूरी चोरी को अंजाम दिया था.
Published : January 17, 2026 at 8:14 AM IST
कोटा : ट्रक से मुंबई से दिल्ली जा रही 1.24 करोड़ के अंजीर चोरी के मामले में कोटा ग्रामीण पुलिस ने खुलासा शुक्रवार रात को किया है. इस मामले में 1.15 करोड़ की अंजीर भी बरामद की है. साथ इस मामले में अंजीर चोरी की वारदात में शामिल एक युवक को भी गिरफ्तार किया है. इसमें घटना के मास्टरमाइंड ट्रक चालक ने ही अन्य लोगों के साथ मिलकर यह पूरी चोरी को अंजाम दिया था. जिसमें मुंबई से दिल्ली माल पहुंचाने की जगह इंदौर ले जाकर खुर्द बुर्द कर दिया था.
कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि जिले के चेचट थाने में 10 जनवरी को पार्थ सेठी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी स्वामी श्री आपका ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है. उन्होंने मुंबई से अंजीर के 2230 बॉक्स को दिल्ली के लिए बुक किया था. यह करीब 25 मीट्रिक टन अंजीर 1.24 करोड़ रुपए की थी, जिसको दिल्ली पहुंचना था. इसमें ट्रक मालिक भरतपुर के डीग इलाके के ग्राम कवान कवास निवासी जमाल को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन यह माल दिल्ली नहीं पहुंच कर रास्ते में ही गायब कर दिया गया है. इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया.
इसे भी पढ़ें: कोटा पुलिस ने बड़ा चोर गिरोह पकड़ा, देशभर में 33 वारदातों को दिया अंजाम, चोरी के पैसों से बुक की JCB
सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी अनुसंधान की मदद ली गई. जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन-देन का रिकॉर्ड भी चेक किया गया. जिसमें सामने आया कि यह पूरा घटनाक्रम पूरी तरह से प्लांड रूप से ट्रक ड्राइवर जमाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया है. इस पूरे मामले के चेचट थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में कोटा से टीम 300 किलोमीटर इंदौर व उज्जैन भेजी गई. वहां पर लगातार अपराधी व गायब माल की तलाश की गई. इस मामले में सामने आया है कि ड्राइवर जमाल ने अभियुक्त इंदौर निवासी एजाज व यासर के साथ मिलकर अंजीर को खुर्द किया है. इस मामले में अभियुक्त यासर पुलिस के हत्थे चढ़ गया था, जिसकी निशानादेही पर ही पुलिस ने अंजीर के माल को इंदौर में रानी बी के गोदाम में 1164 और नसीम के बाड़े से 823 अंजीर के चोरी किए बॉक्स बरामद हुए.
इसे भी पढ़ें: घर की छत पर चोरी-छिपे 'नशीली खेती', मकान मालिक पहुंचा जेल
एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि इस मामले में यासर को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि ट्रक ड्राइवर जमाल और एजाज फरार है. अन्य सभी लोगों की संलिप्तता के संबंध में गहन अनुसंधान किया जा रहा है. अभी तक 1987 पैकेट अंजीर के बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत 1.15 करोड़ है. शेष के लिए भी कार्रवाई की जा रही है. अभी करीब 9 लाख रुपए के 243 बॉक्स बरामद करना बाकी है.