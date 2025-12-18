ETV Bharat / state

पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में बवाल, दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, 6 लोग घायल

फतेहपुर के असोथर, सरकंडी में जांच के दौरान पुलिस और अधिकारियों के सामने दो पक्षों में हुई मारपीट

सरकंडी गांव में मारपीट. (Etv Bharat)
फतेहपुर: असोथर थाना क्षेत्र की सरकंडी ग्राम सभा में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के दौरान बुधवार देर शाम दो पक्षों में विवाद हो गया. बात-विवाद थोड़ी देर में इतना बढ़ गया कि पुलिस और सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों तरफ से लाठी-डंडे चलने लगे. इस मारपीट में कोटेदार समेत छह लोग घायल हो गए है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बता दें कि सरकंडी ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर लखनऊ व जिला स्तर से जांच चल रही हैं. बुधवार को परियोजना निदेशक ग्राम विकास अभिकरण शेषमणि सिंह, बीडीओ असोथर राहुल मिश्रा, ज्वाइंट बीडीओ, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी, जेई आरईडी, लेखाधिकारी, छह विकास अधिकारी व पुलिस टीम गांव पहुंची थी. टीम ने मूंजीकुआं, शीतल डेरा, बदलेवा डेरा, सैंबसी में जांच के बाद सरकंडी खास में निरीक्षण किया. इसी दौरान शिकायतकर्ता पक्ष के रोशन सिंह, इंद्रेश तिवारी, गुड्डू, मनोज शर्मा, सुनील तिवारी, हरतालिका दुबे सहित 8–10 लोग जांच टीम की ओर जा रहे थे. मार्ग में प्रधान पुष्पा द्विवेदी के पति संतोष द्विवेदी का काफिला पहुंच गया. आमने-सामने होने पर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई. उस समय जांच टीम करीब 200 मीटर दूर थी.

अधिकारियों के सामने लड़ाई करते ग्रामीण. (Social Media)

घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और किसी तरह बीच-बचाव कराया, लेकिन तब तक बवाल हो चुका था. घायलों में मनोज शर्मा, नीरज, कोटेदार सुनील, इंद्रेश तिवारी सहित छह लोग जिला अस्पताल पहुंचे. एक पक्ष ने आरोप लगाया कि जांच प्रभावित करने के उद्देश्य से हमला किया गया. जबकि दूसरे पक्ष ने जांच के दौरान जाते समय हमला होने की बात कही. ब्लॉक प्रमुख सुधीर त्रिपाठी भी जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना.

बीडीओ राहुल मिश्रा ने बताया कि हमला होने के समय जांच टीम मौके से कुछ दूरी पर थी. असोथर थानाध्यक्ष अभिलाष तिवारी ने कहा कि दो पक्षों में मारपीट हुई है. फिलहाल किसी की तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. वायरल वीडियो में लाठी-डंडों के साथ बवाल और पुलिस की मौजूदगी में नोकझोंक साफ दिख रही है.

