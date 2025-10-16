ETV Bharat / state

गर्लफ्रेंड से हुआ झगड़ा; इंस्टाग्राम पर जहर की फोटो पोस्ट करके छात्र ने लिखा- 'इसे पीकर सबको खुश कर दूंगा'

लखनऊ: नगराम थाना क्षेत्र के ग्राम कपेरा मदारपुर में गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे गर्लफ्रेंड से झगड़े के बाद इंस्टाग्राम पर बीए के एक छात्र ने आत्महत्या करने की धमकी दी, लेकिन मेटा टीम और लखनऊ पुलिस की तत्परता से उसकी जान बच गयी.

बीए प्रथम वर्ष का छात्र है हर्षित: 19 वर्षीय हर्षित वर्मा बीए प्रथम वर्ष का छात्र है. उसका अपनी गर्लफ्रेंड से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था. गुस्से में आकर हर्षित ने सुबह 6:30 बजे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक 'जहर' लिखी हुई एक शीशी का फोटो लगाया. साथ में लिखा आज इसको पीकर सबको खुश कर दूंगा. उसने टूटे हुए दिल और रोने वाली इमोजी भी लगायी थी.

मेटा AI ने पुलिस को अलर्ट भेजा: छात्र की स्टोरी अपलोड होती ही मेटा AI (इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी) ने आत्महत्या के प्रयास का संभावित मामला मानते हुए इसका अलर्ट अपने मुख्यालय को भेजा. मुख्यालय से यह अलर्ट लखनऊ पुलिस मुख्यालय को भेजा गया. इसकी सूचना मुख्यालय ने नगराम थाने को दी.