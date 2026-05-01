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सलाद में प्याज नहीं मिली तो शादी में हो गई जंग, आपस में भिड़े दो पक्ष, जमकर चली कुर्सियां

लड़की पक्ष को नहीं मिला था प्याज शादी में बुलानी पड़ी पुलिस,

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शादी में बुलानी पड़ी पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 2:03 PM IST

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सागर. मध्य प्रदेश के सागर से शादी समारोह में विवाद का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां शादी समारोह में चल रहे प्रीतिभोज में एक पक्ष को सलाद में प्याज नहीं मिलने पर भारी विवाद हो गया. कुछ ही देर में विवाद ने उग्र रूप ले लिया और वर-वधु पक्ष आपस में भिड़ गए. इसके बाद जमकर लात-घूंसे और कुर्सियां चलने लगे यहां तक कि कुछल लोगों ने जमकर तोड़फोड़ भी मचा दी.

शादी में बुलानी पड़ी पुलिस

घटना में दोनों ही पक्षों के 5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं. विवाद बढ़ते देख पुलिस को बुलाना पड़ा. पुलिस की काफी समझाइश के बाद मामला शांत हो सका. यह पूरा मामला सागर जिले के खुरई के बिजली विभाग के पास स्थित शगुन मैरिज गार्डन का बताया जा रहा है.

खुरई शहरी थाना क्षेत्र के बिजली विभाग के पास स्थित शगुन मैरिज गार्डन में अहिरवार समाज के लड़के की शादी का प्रतिभोज चल रहा था. लड़की पक्ष के लोग भी बीना के मंडी बामौरा क्षेत्र से आए हुए थे. जब लड़की पक्ष के कुछ लोगों को खाने में प्याज नहीं मिली तो वह भड़क उठे. गाली गलौज से विवाद शुरू हुआ जो हाथापाई तक जा पहुंचा.लड़का और लड़की दोनों ही पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए. इस दौरान लड़की पक्षों के लोगों ने कुर्सियों की जमकर तोड़फोड़ कर दी. मामला बढ़ते देख वहां मौजूद लोगों ने घटना की सूचना शहरी पुलिस को दे दी.

पुलिस ने कराया मामला शांत

घटना की सूचना के बाद खुरई शहरी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले को समझने के बाद दोनों ही पक्षों को समझाइश दी गई. इसके बाद मामला शांत हो सका. मामला शांत होने के बाद शादी की आगे की रस्म शुरू हो सकी. विवाद और तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया है.,

दोनों पक्षों के बीच हो गया समझौता

खुरई शहरी थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह दांगी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया था. दोनों ही पक्षों के लोगों से चर्चा की गई. समझाइश के बाद मामला शांत हो सका. दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था.

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