ETV Bharat / state

शराब के रुपए के लिए मारपीट, रकम नहीं मिली तो पत्थर से हमला कर उतारा मौत के घाट, 2 गिरफ्तार

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी के सेज थाना इलाके में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मृतक और दोनों आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि आरोपियों ने पहले लूटपाट के इरादे से मृतक को अपनी बाइक पर बिठाया और थोड़ा आगे ले जाकर उससे शराब के रुपए मांगे. उसके पास एक भी रुपया नहीं मिला, तो आरोपियों ने नुकीली वस्तु से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि पालड़ी परसा (सांगानेर) निवासी राजूलाल बैरवा की हत्या के आरोप में उसी के गांव के सूरज सैन उर्फ दिलदार उर्फ दिल्ला और रोहित बैरवा को गिरफ्तार किया गया है. सुनसान सड़क पर एक दिन पहले मिला शव: उन्होंने बताया कि कलवाड़ा गांव में कृष्णा रेजीडेंसी की सुनसान सड़क पर 27 जनवरी को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था. जिसकी नुकीली वस्तु से हमला कर हत्या की गई थी. इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने के लिए सेज थाना और डीएसटी (पश्चिम) की एक विशेष टीम का गठन किया गया. डीएसटी प्रभारी गणेश सैनी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत जुटाए. मृतक की शिनाख्त के लिए कई किलोमीटर तक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए. मृतक की शिनाख्त राजूलाल बैरवा के रूप में हुई. जो बेलदारी करता था. पढ़ें: ब्लाइंड मर्डर का खुलासा: दिमागी रूप से कमजोर बड़े भाई से परेशान था छोटा, शराब पिलाकर रस्सी से घोंटा गला