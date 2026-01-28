ETV Bharat / state

शराब के रुपए के लिए मारपीट, रकम नहीं मिली तो पत्थर से हमला कर उतारा मौत के घाट, 2 गिरफ्तार

शराब पीने के आदी दो आरोपियों ने युवक को अपनी बाइक पर बिठा लिया. उसके पास शराब के लिए पैसे नहीं मिले, तो मार डाला.

Jaipur Police Commissionerate
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 28, 2026 at 9:10 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राजधानी के सेज थाना इलाके में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मृतक और दोनों आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि आरोपियों ने पहले लूटपाट के इरादे से मृतक को अपनी बाइक पर बिठाया और थोड़ा आगे ले जाकर उससे शराब के रुपए मांगे. उसके पास एक भी रुपया नहीं मिला, तो आरोपियों ने नुकीली वस्तु से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि पालड़ी परसा (सांगानेर) निवासी राजूलाल बैरवा की हत्या के आरोप में उसी के गांव के सूरज सैन उर्फ दिलदार उर्फ दिल्ला और रोहित बैरवा को गिरफ्तार किया गया है.

सुनसान सड़क पर एक दिन पहले मिला शव: उन्होंने बताया कि कलवाड़ा गांव में कृष्णा रेजीडेंसी की सुनसान सड़क पर 27 जनवरी को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था. जिसकी नुकीली वस्तु से हमला कर हत्या की गई थी. इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने के लिए सेज थाना और डीएसटी (पश्चिम) की एक विशेष टीम का गठन किया गया. डीएसटी प्रभारी गणेश सैनी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत जुटाए. मृतक की शिनाख्त के लिए कई किलोमीटर तक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए. मृतक की शिनाख्त राजूलाल बैरवा के रूप में हुई. जो बेलदारी करता था.

शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ: पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर सूरज सैन और रोहित बैरवा को शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में उन्होंने शराब के रुपए के लिए राजूलाल से मारपीट करने और उसके पास रुपए नहीं मिलने पर उसकी हत्या करने की वारदात कबूल की है. हत्या के बाद आरोपी उसका कीपेड मोबाइल ले गए और फरार हो गए. पूछताछ में सामने आया है कि सूरज और रोहित प्राइवेट कंपनियों में मजदूरी करते हैं.

पैदल जाता देखा तो लूट के इरादे से साथ बिठाया: उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी शराब पीने के आदी हैं. उनकी 26 जनवरी की छुट्टी थी. दोनों ने शराब पी और रुपए खत्म हो गए. राजूलाल को पैदल जाता देख उन्होंने गांव छोड़ने के बहाने उसे बाइक पर बिठा लिया और सुनसान सड़क पर गाड़ी रोककर रुपए मांगे. रुपए नहीं देने पर मारपीट की. उसके पास रुपए नहीं मिलने पर उन्हें लगा कि वह गांव में उनके परिजनों से शिकायत करेगा. इस पर उन्होंने नुकीले पत्थर से हमलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया. इस मामले की जांच बगरू एसीपी हेमेंद्र कुमार शर्मा कर रहे हैं.

