जमीन विवाद में सूरजपुर में मारपीट, जिला अस्पताल में पीड़ित का चल रहा इलाज

सूरजपुर: सिरसी गांव में जमीन विवाद की पुरानी रंजिश में युवक की आधा दर्जन से अधिक लोगों ने मिलकर कर पिटाई कर दी. मारपीट करने वालों में महिला भी आरोपी बनीई गई हैं. मारपीट में जख्मी युवक की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. युवक ने कहा उसे जान से मारने की कोशिश की गई है.

जमीन विवाद में दर्जन भर लोगों ने युवक को पीटकर किया अधमरा

दरअसल बसदेई चौकी क्षेत्र के सिरसी गांव का रहने वाला चन्द्रभान कुशवाहा अपने खेतों को देखकर वापस घर लौट रहा था. इसी दौरान दर्जन भर लोगों ने उसे घेर लिया और जानलेवा हमला बोल दिया. मारपीट करने वालों में महिला भी शामिल थी. पीड़ित ने खुद बताया कि जमीन की पुरानी रंजिश कुछ लोगों के साथ चल रही है. उसी रंजिश के तहत उसपर हमला किया गया है. युवक के शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं. जिला अस्पताल में जख्मी युवक का इलाज जारी है.