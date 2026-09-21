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गणपति पंडाल के पास मारपीट, आदिवासी समाज ने साहू परिवार पर लगाए गंभीर आरोप

बिलासपुर: शहर के छोटी कोनी इलाके में सोमवार को पूजा पंडाल के पास बनाए जा रहे प्रसाद को लेकर विवाद हो गया. आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि वो शांतिपूर्वक अपने पंडाल में पूजा पाठ कर रहे थे. वो पंडाल में आने वाले भक्तों के लिए पूजा पंडाल के पास खाली पड़ी जमीन पर भोग की खिचड़ी पका रहे थे. तभी कुछ लोग वहां आए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी.

गणपति पंडाल के पास मारपीट

पीड़ित लोगों का कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई बल्कि उनको जातिसूचक शब्दों के द्वारा अपमानित भी किया गया. पीड़ित लोगों का आरोप है कि मारपीट की घटना में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. पीड़ितों का आरोप है कि जब वो घटना की शिकायत लेकर करीबी थाने पर पहुंचे तो उनकी शिकायत लेने से मना कर दिया गया. जिसके बाद पीड़ित लोग एसएसपी से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे. एसएसपी ने पीड़ितों से मुलाकात के बाद कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी.

पीड़ितों का कोनी पुलिस पर ये भी आरोप है कि घटना वाले दिन यानी 19 सितंबर को ही वो थाने शिकायत लेकर गए लेकिन उनको 2 दिन तक पुलिस वाले शिकायत दर्ज करने के नाम पर घुमाते रहे.