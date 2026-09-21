गणपति पंडाल के पास मारपीट, आदिवासी समाज ने साहू परिवार पर लगाए गंभीर आरोप
एसपी ने कहा, एक पक्ष को लगा कि दूसरा पक्ष प्रसाद बनाने के बहाने जमीन पर कब्जा करना चाहता है. संजय यादव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 21, 2026 at 7:26 PM IST
बिलासपुर: शहर के छोटी कोनी इलाके में सोमवार को पूजा पंडाल के पास बनाए जा रहे प्रसाद को लेकर विवाद हो गया. आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि वो शांतिपूर्वक अपने पंडाल में पूजा पाठ कर रहे थे. वो पंडाल में आने वाले भक्तों के लिए पूजा पंडाल के पास खाली पड़ी जमीन पर भोग की खिचड़ी पका रहे थे. तभी कुछ लोग वहां आए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी.
गणपति पंडाल के पास मारपीट
पीड़ित लोगों का कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई बल्कि उनको जातिसूचक शब्दों के द्वारा अपमानित भी किया गया. पीड़ित लोगों का आरोप है कि मारपीट की घटना में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. पीड़ितों का आरोप है कि जब वो घटना की शिकायत लेकर करीबी थाने पर पहुंचे तो उनकी शिकायत लेने से मना कर दिया गया. जिसके बाद पीड़ित लोग एसएसपी से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे. एसएसपी ने पीड़ितों से मुलाकात के बाद कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी.
पीड़ितों का कोनी पुलिस पर ये भी आरोप है कि घटना वाले दिन यानी 19 सितंबर को ही वो थाने शिकायत लेकर गए लेकिन उनको 2 दिन तक पुलिस वाले शिकायत दर्ज करने के नाम पर घुमाते रहे.
हम लोगों ने गणपति पूजा पंडाल लगाया है और भक्तों के बीच खिचड़ी बांटने के लिए प्रसाद बना रहे थे. तभी कुछ लोग आए और हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी. खिचड़ी भी फेंक दिया. हमपर जातिसूचक टिप्पणी भी की गई. गुंडे भेज रहे हैं हमारे घर के पास. एसएसपी सर ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है. पूर्व में में भी हमें धमकी दी गई थी: संतोषी नेताम, पीड़ित
हम लोग साड़ी का घेरा लगाकर खिचड़ी बना रहे थे, तभी रामविलास साहू और गीता साहू सहित कुछ लोग आए और हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी. उनके साथ कुछ लड़कियां भी थीं जो हमारे सिर को नीचा कर रही थी और युवक हमपर डंडे बरसा रहे थे: प्रिया मरावी, पीड़िता
छोटी कोनी इलाके में आदिवासी समाज के लोग पूजा पंडाल के पास प्रसाद बना रहे थे. जहां पर प्रसाद बन रहा था वहां पर अतिक्रमण हाल में नगर निगम के द्वारा हटाया गया था. विरोधी लोगों का कहना था कि वहां पर जमीन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है. थाना प्रभारी को कहा गया है कि कड़ी कार्रवाई करें: रजनेश सिंह, एसएसपी, बिलासपुर
पीड़ितों की मांग
पीड़ितों का कहना है कि पूर्व में भी कुछ लोगों के द्वारा उनको धमकी गई थी. लेकिन उन्होने उसे गंभीरता से नहीं लिया और आज उन लोगों ने उनपर जानलेवा हमला कर दिया. पीड़ित लोग पुलिस से न्याय चाहते हैं.
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