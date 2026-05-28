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बकरीद की नमाज के बाद नूंह में खूनी झड़प, गर्भवती महिला समेत 7 लोग घायल

नूंह: बकरीद की नमाज के बाद नूंह में गुट आमने-सामने हो गए. सिंगार गांव में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई. मारपीट में गर्भवती महिला समेत कई लोग घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. विवाद की वजह रंजिश बताई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई.

नूंह में दो गुटों में झड़प: शाहरुख ने बताया कि उनका परिवार घर पर खाना खा रहा था. इस दौरान दूसरे पक्ष के लोग योजनाबद्ध तरीके से वहां पहुंचे और हमला कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के चलते उनके परिवार को निशाना बनाया गया. इस हमले में उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी पांच महीने की गर्भवती भाभी को भी चोटें आई हैं. शाहरुख का कहना है कि बचाव करने आए कुछ अन्य लोगों पर भी हमला किया गया. उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है.

ईद की नमाज के बाद खूनी झड़प, गर्भवती महिला समेत 7 लोग घायल, देखें वीडियो (ETV Bharat)

रंजिश के चलते मारपीट: चश्मदीद खुर्शीद ने बताया कि बकरीद नमाज के बाद जब लोग अपने घर लौटे, तभी दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गया. उन्होंने कहा कि कई घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.