बकरीद की नमाज के बाद नूंह में खूनी झड़प, गर्भवती महिला समेत 7 लोग घायल
बकरीद की नमाज के बाद नूंह में गुट आमने-सामने हो गए. दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई. गर्भवती महिला समेत 7 घायल हो गए.
Published : May 28, 2026 at 2:52 PM IST|
Updated : May 28, 2026 at 5:05 PM IST
नूंह: बकरीद की नमाज के बाद नूंह में गुट आमने-सामने हो गए. सिंगार गांव में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई. मारपीट में गर्भवती महिला समेत कई लोग घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. विवाद की वजह रंजिश बताई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई.
नूंह में दो गुटों में झड़प: शाहरुख ने बताया कि उनका परिवार घर पर खाना खा रहा था. इस दौरान दूसरे पक्ष के लोग योजनाबद्ध तरीके से वहां पहुंचे और हमला कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के चलते उनके परिवार को निशाना बनाया गया. इस हमले में उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी पांच महीने की गर्भवती भाभी को भी चोटें आई हैं. शाहरुख का कहना है कि बचाव करने आए कुछ अन्य लोगों पर भी हमला किया गया. उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है.
रंजिश के चलते मारपीट: चश्मदीद खुर्शीद ने बताया कि बकरीद नमाज के बाद जब लोग अपने घर लौटे, तभी दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गया. उन्होंने कहा कि कई घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
करीब सात लोग घायल: अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने बताया कि उनके पास आपसी झगड़े में घायल हुए 6 से 7 लोग उपचार के लिए पहुंचे थे. घायलों के सिर, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें पाई गई हैं. कुछ लोगों के जबड़े में भी गंभीर चोट आई है, जबकि एक व्यक्ति का हाथ टूटने की जानकारी सामने आई है. चिकित्सक के अनुसार सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए मंडीखेड़ा अस्पताल और नलहड़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस: उधर मामले को लेकर पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने कहा कि "शिकायत के आधार पर नियमानुसार जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."
ये भी पढ़ें- हरियाणा में धूमधाम से मनाई जा रही बकरीद, ईदगाहों में उमड़ा जनसैलाब, अमन-शांति की मांगी दुआ
ये भी पढ़ें- भिवानी में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, परिजनों ने जमकर काटा बवाल, डॉक्टरों पर लगाए गंभीर आरोप