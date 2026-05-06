ETV Bharat / state

हांसी में दो गुटों के बीच चले लात-घूंसे, पुलिसकर्मियों से भी हाथापाई का आरोप, FIR के बाद चार गिरफ्तार

हांसी PWD रेस्ट हाउस में दो गुटों में जमकर लात-घूंसे चले. इससे पहले महिला आयोग चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने दोनों पक्षों की सुनवाई की थी.

FIGHT IN TWO GROUP IN HANSI
FIGHT IN TWO GROUP IN HANSI (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 6, 2026 at 10:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हांसी: PWD रेस्ट हाउस पहुंची महिला आयोग चेयरपर्सन रेणु भाटिया की सुनवाई के बाद माहौल अचानक गरमा गया. सुनवाई पूरी होने के बाद बाहर आए दो पक्षों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाए. स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. इस दौरान उन्होंने पुलिस पर भी हाथापाई कर दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

हांसी में दो गुटों में विवाद: आपको बता दे कि हांसी में महिला आयोग चेयरपर्सन रेणु भाटिया की सुनवाई के बाद हुए बवाल ने तूल पकड़ लिया. विवाद दरअसल पति-पत्नी के बीच का मामला था, लेकिन सुनवाई के बाद हालात बेकाबू हो गए. PWD रेस्ट हाउस के अंदर ही दोनों पक्षों के बीच वाद विवाद बढ़ गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. हालात बिगड़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके दौरान पुलिसकर्मियों के साथ भी हाथापाई करने का आरोप है.

हांसी में दो गुटों के बीच चले लात-घूंसे, पुलिसकर्मियों से भी हाथापाई का आरोप (ETV Bharat)

सामने आया मारपीट का वीडियो: दोनों गुटों में मारपीट का वीडियो सामने आया है. जिसमें दोनों एक दूसरे को लात-दूंसे मारते दिखाई दे रहे हैं. पति-पत्नी के विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए. पुलिस ने जब दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की, तो आरोप है कि पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की गई. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार: हांसी सिटी SHO सुखजीत सिंह ने बताया कि "मामले में कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर ली है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. दोनों दोनों पक्षों में जमकर लात-घूंसे चले. झड़प के दौरान पुलिस के साथ भी हाथापाई की गई. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है."

ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ के सेक्टर-9 में प्रॉपर्टी डीलर चमनप्रीत हत्याकांड की मास्टरमाइंड अमरीन गिरफ्तार, प्रॉपर्टी विवाद बना हत्या का कारण

ये भी पढ़ें- यमुनानगर में हत्या से सनसनी, गंडासे से हमला, 6 के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज

TAGGED:

HANSI PWD REST HOUSE
WOMEN COMMISSION RENU BHATIA
FIGHT IN TWO GROUP IN HANSI
हांसी में दो गुटों में मारपीट
FIGHT IN TWO GROUP IN HANSI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.