'जंग का मैदान' बना गुरुग्राम का स्कूल, जमकर चले लाठी-डंडे, सीसीटीवी में कैद वारदात
Fight in school in Gurugram: गुरुग्राम के निजी स्कूल में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ. मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.
Published : December 19, 2025 at 8:43 PM IST
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम का स्कूल जंग का मैदान बन गया. सहजावास गांव के निजी स्कूल में फीस को लेकर अध्यापकों और टीचर्स के बीच विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि अभिभावकों ने स्कूल संचालक समेत कई अध्यापकों को जमकर पीटा. मारपीट की पूरी वारदात स्कूल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
गुरुग्राम में स्कूल में मारपीट: दरअसल सहजावास गांव में स्थित बाल भारती पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों के परिजन फीस की जानकारी स्कूल में लेने आए थे. स्कूल प्रबंधन अधिकारियों ने उन्हें फीस की पूरी जानकारी दी और पिछले कई महीनों से फीस नहीं भरने के चलते उन्हें फीस भरने के लिए बोला. इसी बात को लेकर स्कूल प्रबंधन और विद्यार्थियों के परिजनों के बीच बहस हुई. काफी देर बहस के बाद अभिभावकों को स्कूल से भेज दिया गया.
भोंडसी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी: थोड़ी देर बाद अभिभावक लाठी-डंडों से लैस होकर स्कूल पहुंचे और उन्होंने स्कूल संचालक और अध्यापकों पर ताबड़तोड़ हमला किया. जिसमें स्कूल संचालक और अध्यापक घायल हो गए. ये पूरी घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर भोंडसी थाना पुलिस जांच में जुट गई है.
