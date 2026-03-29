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बालोद रेलवे कालोनी में मारपीट, दोनों पक्ष ने दर्ज कराई एक दूसरे के खिलाफ शिकायत

बालोद: रेलवे कालोनी में मारपीट की घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. आरोप है कि मामूली विवाद के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया. पीड़ित पक्ष का कहना है कि कुछ लोग अचानक से उनकी दुकान में घुस आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी. विरोध करने पर बदमाशों ने दुकान में रखे तराजू से दुकानदार पर वार दिया. हमले में दुकानदार को चोटें आई हैं. मारपीट की घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि विवाद बदतमीजी और छीटाकशी को लेकर बढ़ी.

मामूली विवाद में मारपीट

पुलिस अभी इस विवाद को सुलझाने की कोशिश में जुटी ही थी कि एक मारपीट करने के आरोपी शख्स ने जहरीला पदार्थ खा लिया. पीड़ित का कहना था कि उसपर अन्याय हुआ बावजूद इसके उसे न्याय नहीं मिल रहा है. जान देने की कोशिश करने वाले ग्रामीण ने कहा कि जिससे उनका विवाद चल रहा है, वो परिवार सट्टा लिखने का काम करता है. उससे और उसके परिवार से जबरन सट्टा लिखाने की कोशिश की जा रही थी. इसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की कोशिश की गई. उधर आरोपी पक्ष जो दुकानदार है उसने पीड़ित के सभी आरोपों को निराधार बताया है. विवाद बढ़ने पर गांव के लोगों ने तत्काल मामले को शांत कराया. पुलिस ने भी सक्रियता दिखाते हुए दोनों पक्षों को न्याय दिलाने की बात कही है.