गद्दी और वर्चस्व की लड़ाई ? जयपुर में किन्नर समाज के भीतर टकराव तेज

जयपुर: किन्नर समाज के भीतर चल रहा आंतरिक विवाद अब सामाजिक चर्चा का विषय बनता जा रहा है. किन्नर तनीषा सनातनी की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद मामला और अधिक गरमा गया है. तनीषा का दावा है कि सनातनी किन्नरों को प्रताड़ित किया जाता है और कुछ लोग अपनी पहचान छुपाकर दान मांग रहे हैं. हालांकि, किन्नर समाज के कई अन्य संगठनों और ट्रांसजेंडर प्रतिनिधियों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे धर्म का नहीं, बल्कि गद्दी, क्षेत्रीय वर्चस्व और आर्थिक प्रभाव से जुड़ा विवाद बताया है.

गुरु-गद्दी और इलाके को लेकर खींचतान: बुधवार को जयपुर में किन्नर समाज के कई प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर इन आरोपों का विरोध किया. उनका कहना था कि किन्नर समाज में लंबे समय से गुरु-गद्दी, इलाके और आमदनी को लेकर आपसी खींचतान चलती रही है, जिसे अब अलग रूप दिया जा रहा है. ट्रांसजेंडर नूर शेखावत ने कहा कि किन्नर या ट्रांसजेंडर किसी भी जाति और धर्म में जन्म ले सकता है. इसी कारण सरकार ने उन्हें अलग ओबीसी श्रेणी में मान्यता दी है. उन्होंने कहा कि समाज के सामने असली मुद्दे टॉयलेट, शिक्षा, यूनिवर्सिटी में आरक्षण, जमीन आवंटन और रोजगार जैसे हैं, लेकिन इन मुद्दों से ध्यान हटाकर विवाद खड़ा किया जा रहा है.

मुन्नी बाई का आरोप- विरोध किया तो धमकी दी : किन्नर मुन्नी बाई ने पूरे मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि यह विवाद तनीषा उर्फ शिव शंकर के कहने पर खड़ा किया गया. मुन्नी बाई के मुताबिक जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पहले उन्हें धमकियां दी गईं. इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और पुलिस जांच जारी है. मुन्नी बाई ने स्पष्ट किया कि समाज के लोग अपने-अपने विश्वास के अनुसार पूजा करते हैं और किन्नरों की कुलदेवी बहुचरा माता हैं, जिनमें उनकी गहरी आस्था है.