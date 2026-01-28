ETV Bharat / state

गद्दी और वर्चस्व की लड़ाई ? जयपुर में किन्नर समाज के भीतर टकराव तेज

जयपुर में किन्नर समाज में लंबे समय से गुरु-गद्दी, इलाके और आमदनी को लेकर आपसी खींचतान चलती रही है.

transgender community in Jaipur
जयपुर में किन्नर समाज (Etv Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 28, 2026 at 8:50 PM IST

जयपुर: किन्नर समाज के भीतर चल रहा आंतरिक विवाद अब सामाजिक चर्चा का विषय बनता जा रहा है. किन्नर तनीषा सनातनी की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद मामला और अधिक गरमा गया है. तनीषा का दावा है कि सनातनी किन्नरों को प्रताड़ित किया जाता है और कुछ लोग अपनी पहचान छुपाकर दान मांग रहे हैं. हालांकि, किन्नर समाज के कई अन्य संगठनों और ट्रांसजेंडर प्रतिनिधियों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे धर्म का नहीं, बल्कि गद्दी, क्षेत्रीय वर्चस्व और आर्थिक प्रभाव से जुड़ा विवाद बताया है.

गुरु-गद्दी और इलाके को लेकर खींचतान: बुधवार को जयपुर में किन्नर समाज के कई प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर इन आरोपों का विरोध किया. उनका कहना था कि किन्नर समाज में लंबे समय से गुरु-गद्दी, इलाके और आमदनी को लेकर आपसी खींचतान चलती रही है, जिसे अब अलग रूप दिया जा रहा है. ट्रांसजेंडर नूर शेखावत ने कहा कि किन्नर या ट्रांसजेंडर किसी भी जाति और धर्म में जन्म ले सकता है. इसी कारण सरकार ने उन्हें अलग ओबीसी श्रेणी में मान्यता दी है. उन्होंने कहा कि समाज के सामने असली मुद्दे टॉयलेट, शिक्षा, यूनिवर्सिटी में आरक्षण, जमीन आवंटन और रोजगार जैसे हैं, लेकिन इन मुद्दों से ध्यान हटाकर विवाद खड़ा किया जा रहा है.

मुन्नी बाई का आरोप- विरोध किया तो धमकी दी : किन्नर मुन्नी बाई ने पूरे मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि यह विवाद तनीषा उर्फ शिव शंकर के कहने पर खड़ा किया गया. मुन्नी बाई के मुताबिक जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पहले उन्हें धमकियां दी गईं. इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और पुलिस जांच जारी है. मुन्नी बाई ने स्पष्ट किया कि समाज के लोग अपने-अपने विश्वास के अनुसार पूजा करते हैं और किन्नरों की कुलदेवी बहुचरा माता हैं, जिनमें उनकी गहरी आस्था है.

गुरु पूजा बाई ने बताया निजी और संपत्ति विवाद: तनीषा की गुरु बताई जा रही पूजा बाई किन्नर ने इस पूरे मामले को निजी लेन-देन और संपत्ति विवाद से जुड़ा बताया है. पूजा बाई का कहना है कि तनीषा करीब दो महीने तक उनके पास चेला बनकर रही और बाद में अपने नाम संपत्ति लिखवाने का दबाव बनाने लगी. इनकार करने पर वह अलग हो गई और विरोध शुरू कर दिया. पूजा बाई ने यह भी आरोप लगाया कि निवाई में उगाई के दौरान उनके साथ मारपीट हुई, जिसकी शिकायत पुलिस में दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने मांग की कि जाति या धर्म के नाम पर किन्नर समाज को बांटने की कोशिश करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएं.

36 कौम से जुड़ा है किन्नर समाज: किन्नर प्रतिनिधियों का कहना है कि उनका समाज 36 कौम से जुड़ा हुआ है और आपसी भाइचारे पर आधारित है. ऐसे में इस तरह के आरोप पूरे समाज की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं. जयपुर में उठा यह विवाद अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके पीछे गद्दी, संपत्ति और प्रभाव क्षेत्र की लड़ाई भी सामने आ रही है.

