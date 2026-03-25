ETV Bharat / state

गोरखपुर: खजनी तहसील दफ्तर में पोखरी नीलामी के दौरान जमकर चले लात घूसे

नीलामी रोकने की कोशिश में दो गुटों के बीच मारपीट

खजनी तहसील में जमकर चले लात घूसे
खजनी तहसील में जमकर चले लात घूसे (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 8:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: जिले के खजनी तहसील सभागार में बुधवार को दोपहर 3 बजे पोखरी के पट्टे को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई. मामूली हासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए. पूरे तहसील परिसर में अफरातफरी मच गई. हालात बिगड़ते देख मौके पर मौजूद एसडीएम और न्यायिक तहसीलदार नीलामी छोड़ चले गए और पुलिस को सूचना दी.

जानकारी के मुताबिक, ये घटना खजनी थाना क्षेत्र के झरकटहा गांव स्थित पोखरी संख्या 42 (ग) की नीलामी के दौरान हुआ, इस पोखरी की नीलामी को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है और हर बार किसी न किसी कारण से नीलामी प्रक्रिया टलती रही है. बुधवार को फिर एक बार नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें एक पक्ष से दयाराम, परशुराम और राजू पुत्र रमाकांत बोली लगाने पहुंचे थे. वहीं, दूसरे पक्ष से राजीव उर्फ ‘हिटलर' जो पेशे से सफाईकर्मी बताया जा रहा है, अपने साथियों के साथ मौके पर मौजूद था.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नीलामी की प्रक्रिया शुरू होते ही एक पक्ष द्वारा आपत्ति जताई गई और जानबूझकर नीलामी को रोकने की कोशिश की गई. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हुई, जो कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई. मारपीट को देख तहसील परिसर में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

घटना का वीडियो, मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों पक्षों को एक-दूसरे पर हमला करते देखा जा रहा है. घटना के बाद एक पक्ष के दयाराम पुत्र रमाकांत ने खजनी थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी ने नीलामी प्रक्रिया को बाधित करते हुए उनके साथ मारपीट की.

वहीं खजनी पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. दोनों पक्षों की भूमिका की पड़ताल कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल घटना के बाद से दोनों पक्षों में तनाव का माहौल है. मामले में एसडीएम खजनी राजेश प्रताप सिंह ने कहा कि तहसील में मारपीट हुई है, यह मामला गंभीर है. राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की घटना स्वीकार नहीं की जाएगी.

ये भी पढ़ें: Watch : बाइकसवार युवकों ने पीट पीट कर ली बेजुबान कुत्ते की जान, वीडियो में देखिए हैवानियत

ये भी पढ़ें: MP: इंदौरी युवतियों की गुंडागर्दी, बीच सड़क पर चप्पल-जूतों और बेल्ट से युवती को पीटा, देखें Video

TAGGED:

GORAKHPUR NEWS
FIGHT IN GORAKHPUR TEHSIL
KHAJNI TEHSIL IN GORAKHPUR
FIGHT TWO PARTIES IN KHAJANI TEHSIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.