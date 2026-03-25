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गोरखपुर: खजनी तहसील दफ्तर में पोखरी नीलामी के दौरान जमकर चले लात घूसे

गोरखपुर: जिले के खजनी तहसील सभागार में बुधवार को दोपहर 3 बजे पोखरी के पट्टे को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई. मामूली हासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए. पूरे तहसील परिसर में अफरातफरी मच गई. हालात बिगड़ते देख मौके पर मौजूद एसडीएम और न्यायिक तहसीलदार नीलामी छोड़ चले गए और पुलिस को सूचना दी.

जानकारी के मुताबिक, ये घटना खजनी थाना क्षेत्र के झरकटहा गांव स्थित पोखरी संख्या 42 (ग) की नीलामी के दौरान हुआ, इस पोखरी की नीलामी को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है और हर बार किसी न किसी कारण से नीलामी प्रक्रिया टलती रही है. बुधवार को फिर एक बार नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें एक पक्ष से दयाराम, परशुराम और राजू पुत्र रमाकांत बोली लगाने पहुंचे थे. वहीं, दूसरे पक्ष से राजीव उर्फ ‘हिटलर' जो पेशे से सफाईकर्मी बताया जा रहा है, अपने साथियों के साथ मौके पर मौजूद था.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नीलामी की प्रक्रिया शुरू होते ही एक पक्ष द्वारा आपत्ति जताई गई और जानबूझकर नीलामी को रोकने की कोशिश की गई. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हुई, जो कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई. मारपीट को देख तहसील परिसर में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

घटना का वीडियो, मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों पक्षों को एक-दूसरे पर हमला करते देखा जा रहा है. घटना के बाद एक पक्ष के दयाराम पुत्र रमाकांत ने खजनी थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी ने नीलामी प्रक्रिया को बाधित करते हुए उनके साथ मारपीट की.