डीग कोर्ट परिसर के बाहर दो पक्षों में झगड़ा, दोनों पक्षों के 7 लोग डिटेन

डीग: कोर्ट परिसर के बाहर गुरुवार दोपहर को दहेज को लेकर दो पक्षों में चल रहे विवाद के चलते सड़क पर हिंसक मारपीट हो गई. दोनों पक्ष पैरवी के लिए आए डीग आए थे. पहले कोर्ट के अंदर तनाव रहा और फिर बाहर सड़क पर हिंसा भड़क उठी, जिससे मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए और यातायात अवरुद्ध हो गया. पुलिस ने हिंसा रोकने के लिए दोनों पक्षों के कुल सात लोगों को डिटेन किया और झगड़े में क्षतिग्रस्त हुई एक वैन व एक मोटरसाइकिल भी जब्त की.

डीग कोतवाली के एएसआई मंगतू राम ने बताया कि यह विवाद साल 2024 से डीग एसीजेएम कोर्ट में चल रहे एक दहेज के मामले को लेकर हुआ. लड़के के पक्ष के लोग कुम्हेर से डीग आए थे, जबकि लड़की के पक्ष के लोग डीग जिले के गांव खेड़ा ब्राह्मण से पहुंचे थे. शुरुआत में उनके बीच मामूली कहासुनी हुई थी. उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष पहले कोर्ट परिसर के अंदर ही आमने-सामने आ गए थे. वहां मौजूद लोगों ने उन्हें शांत कराने का प्रयास किया, जिसके बाद वे मान गए. हालांकि, कुछ देर बाद वे दोबारा कोर्ट परिसर के बाहर सड़क पर भिड़ गए. झगड़ा इतना बढ़ गया कि मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए और लात-घूंसे चलने लगे. इसके साथ ही सड़क पर काफी लंबा जाम लग गया.

