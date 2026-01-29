ETV Bharat / state

डीग कोर्ट परिसर के बाहर दो पक्षों में झगड़ा, दोनों पक्षों के 7 लोग डिटेन

डीग कोर्ट के बाहर दहेज मामले को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई. पुलिस ने सात लोगों को डिटेन कर लिया.

fight outside Deeg court
मारपीट की घटना के बाद डीग में लगा जाम (ETV Bharat Deeg)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 29, 2026 at 7:03 PM IST

2 Min Read
डीग: कोर्ट परिसर के बाहर गुरुवार दोपहर को दहेज को लेकर दो पक्षों में चल रहे विवाद के चलते सड़क पर हिंसक मारपीट हो गई. दोनों पक्ष पैरवी के लिए आए डीग आए थे. पहले कोर्ट के अंदर तनाव रहा और फिर बाहर सड़क पर हिंसा भड़क उठी, जिससे मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए और यातायात अवरुद्ध हो गया. पुलिस ने हिंसा रोकने के लिए दोनों पक्षों के कुल सात लोगों को डिटेन किया और झगड़े में क्षतिग्रस्त हुई एक वैन व एक मोटरसाइकिल भी जब्त की.

डीग कोतवाली के एएसआई मंगतू राम ने बताया कि यह विवाद साल 2024 से डीग एसीजेएम कोर्ट में चल रहे एक दहेज के मामले को लेकर हुआ. लड़के के पक्ष के लोग कुम्हेर से डीग आए थे, जबकि लड़की के पक्ष के लोग डीग जिले के गांव खेड़ा ब्राह्मण से पहुंचे थे. शुरुआत में उनके बीच मामूली कहासुनी हुई थी. उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष पहले कोर्ट परिसर के अंदर ही आमने-सामने आ गए थे. वहां मौजूद लोगों ने उन्हें शांत कराने का प्रयास किया, जिसके बाद वे मान गए. हालांकि, कुछ देर बाद वे दोबारा कोर्ट परिसर के बाहर सड़क पर भिड़ गए. झगड़ा इतना बढ़ गया कि मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए और लात-घूंसे चलने लगे. इसके साथ ही सड़क पर काफी लंबा जाम लग गया.

झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलिस के पहुंचने के बाद भी लोग मारपीट करने से बाज नहीं आए. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा. डीग कोतवाली के एएसआई मंगतू, कांस्टेबल समंदर, कांस्टेबल थान सिंह और केदार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे और स्थिति को संभाला.

एएसआई मंगतूराम ने बताया कि इस घटना में पुलिस ने दोनों पक्षों के सात लोगों को डिटेन किया है. इनमें कुम्हेर से आए लड़के के पक्ष से चंद्रमोहन पुत्र मोहनलाल ब्राह्मण, यश रावत पुत्र चंद्रमोहन तथा चंद्रमोहन की पत्नी रीना रावत सभी निवासी कुम्हेर शामिल हैं. वहीं, डीग के खेड़ा ब्राह्मण निवासी लड़की के पक्ष से मुरारीलाल पुत्र नारायण ब्राह्मण, राजेश पुत्र गोपाल प्रसाद, बंसी पुत्र दिगंबर जोशी व गायत्री पुत्री चंद्रमोहन शामिल हैं. इसके साथ ही पुलिस ने झगड़े में क्षतिग्रस्त हुई एक मारुति वैन और एक मोटरसाइकिल को भी कब्जे में लिया है.

