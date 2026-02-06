ETV Bharat / state

हरिद्वार बहादराबाद में हाउसिंग सोसायटी के बाहर दो पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, 2 गंभीर घायल

हरिद्वार बहादराबाद क्षेत्र में हाउसिंग सोसायटी का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया.

Haridwar Housing Society
हरिद्वार बहादराबाद क्षेत्र में हाउसिंग सोसायटी विवाद (Photo-Local Resident)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 6, 2026 at 10:18 AM IST

हरिद्वार: जनपद के बहादराबाद क्षेत्र में हाउसिंग सोसायटी के दो पक्षों में झड़प हो गई. देखते देखते यहां लाठी डंडे चलने लगे और मारपीट में दो लोग घायल हो गए. सूचना मिलने पर बहादराबाद थाने की शांतरशाह चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. बहादराबाद थाना क्षेत्र के शांतरशाह में हाईवे पर स्थित हाउसिंग सोसायटी में सिक्योरिटी कंपनी का ठेका और सोसाइटी की वर्किंग कमेटी को लेकर विवाद चल रहा है. बहादराबाद थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामले को शांत कराया और आरोपियों की पहचान की जा रही है.

सिक्योरिटी ठेका और वर्किंग कमेटी को लेकर विवाद: बृहस्पतिवार को सोसाइटी के गेट पर दो पक्ष बुरी तरह भिड़ गए. मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ लोग गाड़ी पर लाठी डंडे बरसाते हुए नजर आ रहे हैं. मौके पर पुलिस भी मौजूद दिख रही है. सुबह के समय दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया. जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई. काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलते रहे. सूचना मिलने पर बहादराबाद थाने की शांतरशाह चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. हालांकि, इस झगड़े में दो लोग घायल हो गए.

दोनों पक्षों में लाठी डंडे से किया गया हमला: जानकारी के अनुसार, यह विवाद हाउसिंग सोसायटी की वर्किंग कमेटी और सुरक्षा ठेके को लेकर चल रहा था. बीते दिन मारपीट के दौरान दो लोग घायल हुए, जिनको शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. दूसरी ओर, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे पर लाठियों से हमला करते नजर आ रहे हैं. इस पर दोनों पक्षों ने बहादराबाद थाने में तहरीर दी है.

मामले में पुलिस ने क्या कहा: बहादराबाद थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया. पुलिस टीम ने घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया. इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है. वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

