ग्रेटर नोएडा में बारात में जमकर चली लाठियां, आधा दर्जन बाराती लहूलुहान; कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त

शादी समारोह के दौरान जमकर बवाल, बारात पर दूसरे पक्ष के दबंगों ने किया जानलेवा हमला, 80 वर्षीय बुजुर्ग समेत 6 घायल .

शादी समारोह के दौरान जमकर बवाल
शादी समारोह के दौरान जमकर बवाल
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 24, 2026 at 11:06 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक शादी समारोह के दौरान मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया. दादरी इलाके के रामपुर फतेहपुर गांव में बारात के स्वागत के दौरान दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए और कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया. इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जबकि एक ही परिवार के कई लोगों को नाजुक स्थिति में ICU में भर्ती कराया गया है.

अस्पताल में भर्ती घायल लोग दनकौर क्षेत्र के जगनपुर के निवासी है, जो बारात लेकर दादरी के रामपुर फतेहपुर, धर्मवीर सिंह की बेटी की शादी में आये थे. इस मौके पर जैसे ही बारात की 'मिलाई' की रस्म शुरू हुई, दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई. देखते ही देखते बहस लात-घूसों और लाठी-डंडों में बदल गई. इस हंगामे के दौरान बारात में अफरा-तफरी मच गई. हमलावर इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने न केवल बारातियों को पीटा, बल्कि वहां खड़ी गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की. करीब आधे घंटे तक चले इस उपद्रव के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब हमलावर वहां से फरार हो गए.

aaaaaa (ETV Bharat)

एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने पहुंचते ही 6 घायलों को ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. थाना दादरी ने पीडित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया है. पुलिस अब गांव में तैनात है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और बारात की रस्मों को आगे बढ़ाया गया है. पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो के जरिए हमलावरों की पहचान करने में जुटी है. घायलों का इलाज ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है.


संपादक की पसंद

