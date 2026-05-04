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मसूरी माल रोड बैरियर पर दो दंपतियों के बीच जमकर हुई हाथापाई और गाली गलौज, जानिए पूरा मामला

दो दंपतियों के बीच जमकर हुई हाथापाई ( Photo-ETV Bharat )

मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी में रविवार देर शाम माल रोड बैरियर पर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब दिल्ली से आए एक पर्यटक ने प्रतिबंधित समय में माल रोड के अंदर वाहन ले जाने की जिद पकड़ ली. विवाद इतना बढ़ गया कि पर्यटक दंपति और स्थानीय दंपति के बीच जमकर मारपीट हो गई. घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस को स्थिति संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. वहीं दंपतियों के बीच जमकर गाली-गलौज और लात घूसे चले. स्थानीय लोगों और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों को अलग किया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दिल्ली से आया पर्यटक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ माल रोड बैरियर पर पहुंचा था. ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने उसे बताया कि प्रतिबंधित समय में माल रोड पर वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद है और वाहन को पार्किंग में खड़ा कर पैदल जाना होगा. लेकिन पर्यटक वाहन अंदर ले जाने की जिद पर अड़ गया. बताया जा रहा है कि पर्यटक ने बैरियर के पास ही वाहन खड़ा कर दिया और करीब साढ़े पांच घंटे तक वहीं बैठा रहा. जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया. देर शाम स्थानीय दंपति और लोग वहां पहुंचे और सड़क से वाहन हटाने का अनुरोध किया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. मसूरी में आपस में भिड़े दो दंपति (Photo-ETV Bharat)