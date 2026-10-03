ETV Bharat / state

किन्नरों और पिता पुत्र के बीच सरेराह जमकर मारपीट, चाकू भी लहराया

किन्नर समाज ने आरोप लगाया कि उनके साथ गाली गलौज और छेड़छाड़ की गई.

KORBA FIGHT
कोरबा मारपीट (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 3, 2026 at 9:15 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: कोयलांचल क्षेत्र दीपका थाना अंतर्गत कटघोरा रोड में दिनदहाड़े किन्नरों और निजी कंपनी में कार्यरत पिता-पुत्र के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई. किन्नरों के समूह और अज्ञात व्यक्तियों के बीच यह मारपीट करीब 10 मिनट तक चली. इस दौरान दोनों तरफ से लात-घूंसे चले. मारपीट में चाकू लहराए जाने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई, चाकू से भी कुछ लोगों को चोट लगने की सूचना है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने दोनों ही पक्षों की शिकायत प्राप्त कर जांच शुरू कर दी है.

किन्नर समाज के लोग क्षेत्र में ढोलक बजाते हुए दुकानों और घरों में जाकर बधाई दे रहे थे. कथित तौर पर चंदा भी इकठ्ठा कर रहे थे. इसी दौरान वे बजरंग चौक के पास कटघोरा रोड स्थित संजय पान पैलेस पहुंचे. यहां किसी बात को लेकर किन्नरों और दुकान पर मौजूद लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. इस दौरान कथित तौर पर अश्लील हरकत करने की भी चर्चा है. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई. दिनदहाड़े व्यस्त दीपका चौक पर हुई इस घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है.

कोरबा में सड़क पर मारपीट (ETV Bharat Chhattisgarh)

पिता को बचाने पहुंचे पुत्र के साथ भी मारपीट

जानकारी के अनुसार विवाद के दौरान पंकज सिंह के साथ मारपीट होने लगी. पिता को बचाने के लिए उनका बेटा प्रतीक सिंह मौके पर पहुंचा. आरोप है कि बीच-बचाव करने पहुंचे प्रतीक के साथ भी धक्का-मुक्की की गई और उसके साथ मारपीट हुई, इसके बाद विवाद और बढ़ गया. दोनों पक्षों के बीच सड़क पर जमकर लात-घूंसे चलने लगे.

चाकू और डंडे से हमले का आरोप

घटना में पंकज सिंह के घायल होने की बात सामने आई है. पंकज सिंह निजी कंपनी में काम करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि किन्नर समूह और उनके साथ मौजूद लोगों ने उनके साथ मारपीट की और चाकू व डंडे से हमला किया. हालांकि, मामले में चाकू से हमला किए जाने की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.मारपीट के दौरान दुकान के सामने लगा टीन शेड और लकड़ी का अस्थायी ढांचा भी गिर गया. व्यस्त चौक पर अचानक हुई मारपीट से आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद सामने आए वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही है. वीडियो में एक युवक चाकू लहराते हुए भी नजर आ रहा है.

Korba Transgender Fight
किन्नरों ने लगाया गालीगलौज और छेड़छाड़ का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

किन्नर समाज ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप

मामले को लेकर किन्नर समाज की शैली नायक ने बताया कि उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही थी. जिसको लेकर समाज के लोगों में नाराजगी थी. उन्होंने चाकू मारने की घटना से इनकार करते हुए कहा कि वीडियो में नजर आ रहा व्यक्ति उनके साथ नहीं था. शैली नायक ने चंदा मांगने को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर भी खंडन कर नाराजगी जताई.

Korba Transgender Fight
दोनों ने पुलिस में की शिकायत (ETV Bharat Chhattisgarh)

गाली दें, गंदी गाली दें, भिखारी कहे तो यह सहनीय नहीं है. उस व्यक्ति ने धमकी दी, बेड टच किया, इस वजह से मैंने एक्शन का रिएक्शन किया -शैली नायक, शिकायतकर्ता किन्नर

किन्नरों ने आरोपों से किया इंकार

दूसरी ओर पंकज सिंह ने किन्नर समूह के आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि उन्होंने किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की. पंकज सिंह के मुताबिक किन्नर समूह और उनके साथ मौजूद लोगों ने उनके साथ जबरदस्ती मारपीट की और जानलेवा हमला किया. उन्होंने अपने ऊपर चाकू और डंडे से हमला किए जाने का भी आरोप लगाया है.

Korba Transgender Fight
कोरबा में सरेराह जमकर मारपीट (ETV Bharat Chhattisgarh)

पान ठेला के पास मैं चुपचाप बैठा था. वहां नाच गाना चल रहा था. मेरे पास कैश नहीं था, मैंने पान ठेला के एकाउंट में 50 रुपये ट्रांसफर किया और कहा कि उन्हें 50 रुपये कैश दे देना, ऐसे लोगों को देना अच्छा रहता है. मैं वहां बैठा ही था तो इतने में वो आए और पीछे से मेरे सिर पर वार कर दिया. चाकू भी मारा-पंकज सिंह, शिकायतकर्ता स्थानीय निवासी

दोनों पक्षों की शिकायत पुलिस तक पहुंची

दीपका थाना के टीआई धर्म नारायण तिवारी ने बताया कि पुलिस को दोनों पक्षों की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है. शिकायतों की जांच की जा रही है. जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. घटना का वायरल वीडियो भी हमारे संज्ञान में है, इसकी भी जांच होगी.

कोरिया में भीषण सड़क हादसा, 3 महिलाओं की मौत, 6 घायल, दशगात्र से लौटते समय पिकअप ने ऑटो को मारी टक्कर
रायपुर में महिला का मर्डर, दो साल बाद तीन आरोपी गिरफ्तार, महिला के नाखूनों से मिले DNA सूबत से हुई गिरफ्तारी
सूरजपुर में जवान विजेंद्र ठाकुर का अंतिम संस्कार, ग्रामीणों ने खुद से तिरंगे में लपेटकर दी अंतिम विदाई

TAGGED:

TRANSGENDER FIGHT
कोरबा मारपीट
किन्नरों की लड़ाई
KORBA CRIME
KORBA FIGHT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.