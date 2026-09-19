ETV Bharat / state

चमोली नंदा देवी बड़ी जात यात्रा, निर्जन पड़ावों में ग्रामीणों के बीच मारपीट, कई लोग घायल

चमोली नंदा देवी बड़ी जात यात्रा में मारपीट. ( ETV BHARAT )