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चमोली नंदा देवी बड़ी जात यात्रा, निर्जन पड़ावों में ग्रामीणों के बीच मारपीट, कई लोग घायल

फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्जन पड़ावों की तरफ अतिरिक्त पुलिस भेजा गया है.

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चमोली नंदा देवी बड़ी जात यात्रा में मारपीट. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 19, 2026 at 9:43 PM IST

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चमोली: हिमालयी महाकुंभ कही जाने वाली नंदा देवी बड़ी जात यात्रा के उच्च हिमालयी और निर्जन पड़ावों पातर नचौणिया और कैलुवा विनायक क्षेत्र से ग्रामीणों के बीच विवाद और मारपीट की सूचना सामने आई है. बताया जा रहा है कि नंदानगर क्षेत्र के सुतोल और कनोल गांवों के ग्रामीणों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को लेकर तकरार हुई. मारपीट में कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है.

फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार घायलों को अस्पताल ले जाया गया है. घटना स्थल बेहद दुर्गम और निर्जन क्षेत्र में होने के साथ ही मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण अभी घटना की पूरी और सटीक पुष्टि नहीं हो पाई है. सोशल मीडिया पर भी घटना से संबंधित पोस्ट तेजी से प्रसारित हो रही हैं.

वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि दो पक्षों के बीच विवाद की सूचना पुलिस तक पहुंची है. यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात हैं और अतिरिक्त पुलिस बल भी नंदानगर से सुतोल की ओर भेजा जा रहा है.

पुलिस के अनुसार मामला पहले से चले आ रहे सीमा विवाद से जुड़ा होने की सूचना है. निर्जन पड़ाव होने के कारण मौके से तत्काल विस्तृत जानकारी जुटाना चुनौतीपूर्ण है. यात्रा के बाद जब श्रद्धालु और ग्रामीण नंदानगर क्षेत्र की ओर लौटेंगे, तब घटना की सटीक स्थिति, विवाद के कारण और घायलों समेत अन्य पहलुओं की पुष्टि हो सकेगी. बता दें कि बड़ी जात यात्रा के दौरान वाण गांव से आगे के दुर्गम और वीरान इलाकों को निर्जन पड़ाव कहा जाता हैं.

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