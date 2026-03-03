ETV Bharat / state

कोटद्वार तीलूरौतेली चौक में आपस में भिड़े युवक, जमकर चले लात घूंसे, पड़ताल में जुटी पुलिस

पौड़ी: एक ओर जहां पुलिस होली पर हड़दंगियों पर सख्त कार्रवाई की बात कर रही हैं वहीं दूसरी ओर कोटद्वार के तीलूरौतेली चौक का एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ युवक आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं. घटना का वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. पौड़ी पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और संबंधित युवकों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

वायरल वीडियो में चौक के बीचों-बीच कुछ युवक आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. जानकारी के अनुसार, यह घटना सोमवार रात लगभग 10 बजे की बताई जा रही है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ युवक एक-दूसरे के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई कर रहे हैं. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इनमें से कुछ युवक नशे की हालत में भी नजर आ रहे थे, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई. स्थानीय लोगों के अनुसार, काफी देर तक युवक आपस में लड़ते और गाली-गलौज करते रहे, लेकिन मौके पर कोई पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दिया.

जिस कारण वहां मौजूद लोगों में आक्रोश भी देखा गया. इस मामले में कोतवाली कोटद्वार के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. जल्द ही संबंधित युवकों की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.