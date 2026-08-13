Kota Crime : स्कूल के बाहर दो स्टूडेंट्स में झगड़ा, एक ने दूसरे को मारा चाकू
अनन्तपुरा थाना इलाके में दो स्टूडेंट्स के बीच हुए झगड़े का विवाद बढ़ गया. इसके बाद एक ने दूसरे पर चाकू से वार कर दिया.
Published : August 13, 2026 at 2:03 PM IST
कोटा: शहर के अनन्तपुरा थाना इलाके में दो स्टूडेंट्स के बीच हुए झगड़े का विवाद बढ़ गया. इसके बाद एक स्टूडेंट ने दूसरे पर चाकू से वार कर दिया. दोनों ही नाबालिक स्टूडेंट थे और उनकी उम्र करीब 16 साल के आसपास है. घटना के बाद एक नाबालिक मौके से भाग गया, जबकि दूसरे को परिजन अस्पताल लेकर गए.
अनन्तपुरा थाना अधिकारी महेश कारवाल का कहना है कि उन्हें भी घटना के संबंध में जानकारी मिली है. इसके बाद उन्होंने पुलिस को मौके पर भेज दिया था. एक बच्चा उपचार कराने गया है, जबकि दूसरा मौका स्थल से ही फरार हो गया. दोनों स्टूडेंट नाबालिग हैं और 16 साल की उम्र के हैं. हमलावर नाबालिग के परिजन को लेकर आए हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं.
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घटनाक्रम क्या रहा है, इस संबंध में जांच के बाद ही बताया जा सकता है. कारण भी अभी सामने नहीं आया है. हालांकि, दोनों नाबालिगों के बीच लड़ाई झगड़ा जरूर हुआ है. पीड़ित पक्ष भी नाबालिग के उपचार के बाद आने पर आएगा, तब पूरे बातचीत में घटनाक्रम क्लियर होगा.
10वीं में पढ़ते हैं दोनों स्टूडेंट : घायल छात्र के परिजनों का कहना है कि निजी स्कूलों में उनका बेटा पड़ता है. इस स्कूल में करने विद्यार्थी ने भी एडमिशन हाल ही में लिया है. उससे कुछ बातचीत उनके बेटे की हो गई थी. दोनों के बीच कोई कहासुनी हुई थी, जिसे लेकर ही वह स्टूडेंट रंजिश पाल कर बैठा था. गुरुवार को स्कूल की छुट्टी होने के तत्काल बाद हमारे 16 वर्षीय बेटे को चाकू मार दिया. दोनों स्टूडेंट दसवीं कक्षा में पढ़ते हैं. काफी ब्लड लॉस हमारे बेटे के हुआ है. उसके जांघ पर चाकू लग गया है. फिलहाल, अस्पताल में भर्ती कर इलाज करवाया जा रहा है.