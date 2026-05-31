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गदरपुर के डोंगपुरी गांव में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, पड़ताल में जुटी पुलिस

रुद्रपुर: गदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डोंगपुरी गांव में मामूली विवाद ने उस समय हिंसक रूप ले लिया, जब दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर जमकर लात-घूंसे बरसाए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने दोनों पक्षों से मिली तहरीरों और वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

जनपद के गदरपुर थाना क्षेत्र के डोंगपुरी गांव में बीते दिनों एक मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि पूरा गांव कुछ समय के लिए रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गांव में किसी छोटी सी बात को लेकर दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई. शुरुआत में मामला सामान्य विवाद जैसा लग रहा था, लेकिन देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और स्थिति बेकाबू हो गई.विवाद बढ़ने के साथ ही दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई. वायरल वीडियो में कई लोग एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं. काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना के दौरान महिलाओं और बच्चों में भी दहशत का माहौल देखने को मिला.