गदरपुर के डोंगपुरी गांव में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, पड़ताल में जुटी पुलिस
गदरपुर डोंगपुरी गांव में दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प मामले में पुलिस पड़ताल में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 31, 2026 at 12:40 PM IST
रुद्रपुर: गदरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डोंगपुरी गांव में मामूली विवाद ने उस समय हिंसक रूप ले लिया, जब दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर जमकर लात-घूंसे बरसाए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने दोनों पक्षों से मिली तहरीरों और वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है.
जनपद के गदरपुर थाना क्षेत्र के डोंगपुरी गांव में बीते दिनों एक मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि पूरा गांव कुछ समय के लिए रणक्षेत्र में तब्दील हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गांव में किसी छोटी सी बात को लेकर दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई. शुरुआत में मामला सामान्य विवाद जैसा लग रहा था, लेकिन देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए और स्थिति बेकाबू हो गई.विवाद बढ़ने के साथ ही दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई. वायरल वीडियो में कई लोग एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं. काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना के दौरान महिलाओं और बच्चों में भी दहशत का माहौल देखने को मिला.
मामले को गंभीरता से लिया गया है. वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. जांच के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. कानून को अपने हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
भूपेंद्र बृजवाल, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक, गदरपुर
स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाने और बीच-बचाव करने का प्रयास किया, जिसके बाद किसी तरह मामला शांत कराया जा सका.मारपीट की इस घटना में कई लोगों को चोटें आने की भी सूचना है. हालांकि घायलों की संख्या और उनकी स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. इसी दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया है.सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर सौंप दी गई है. पुलिस अब तहरीरों के साथ-साथ वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है.
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