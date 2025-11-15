ETV Bharat / state

शादी समारोह में बारातियों और घरातियों में हुई जमकर मारपीट, दूल्हे के चचेरे भाई की मौत और 3 घायल

अलीगढ़: जिले के अतरौली थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान बारातियों और घरातियों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए. पुलिस ने दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य कई लोगों से पूछताछ चल रही है.

अतरौली पुलिस की मुताबिक, मढ़ौली स्थित एक फार्म हाउस में जगतपुर निवासी रणजीत सिंह की बेटी निशा और आगरा के सीता नगर निवासी राहुल की शादी शुक्रवार को थी. देर रात करीब 11.30 बजे घुड़चढ़ी के बाद बारातियों और गांव के कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग भिड़ गए और मारपीट शुरू हो गई.

इसी दौरान दूल्हे के चचेरे भाई विनय (29) पुत्र गिरवर को कुछ लोगों ने पकड़कर बुरी तरह पीटा. सिर में डंडा लगने से विनय गंभीर रूप से घायल हो गए. विनय को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान विनय की मौत हो गई. घटना में तीन और लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल भेजा गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और झगड़े को शांत कराया. पुलिस ने बताया कि रात को ही हालात को नियंत्रण में ले लिया गया था.