अमरोहा में शादी समारोह में दो पक्षों में मारपीट; मची चीख पुकार, CCTV में कैद हुई वारदात
अमरोहा नगर कोतवाल पंकज तोमर ने बताया कि वायरल वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 9:56 PM IST
अमरोहा : जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को एक शादी समारोह में खाना खाने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. हालात बिगड़ने के बाद दूल्हे को अपने दोस्तों के संग जान बचाकर भागना पड़ा. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.
अमरोहा नगर कोतवाल पंकज तोमर ने बताया कि वायरल वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली है. पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही की जाएगी.
मिली जानकारी के मुताबिक, नगर कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को एक शादी समारोह उस समय हंगामे में बदल गया जब खाना खाने को लेकर दो पक्षों के लोगों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-घूसे चलने लगे.
बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया. हालात बिगड़ते देख दूल्हे और उसके दोस्तों को बैंक्विट हॉल से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी. शादी समारोह में मची अफरा-तफरी से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. पूरी घटना बैंक्विट हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जानकारी पुलिस को हुई.
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