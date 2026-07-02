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सेलाकुई में कूड़ा फेंकने को लेकर उपजे विवाद में चले लाठी डंडे, मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू

विकासनगर: ​सेलाकुई के प्रगति विहार इलाके में कूड़ा फेंकने को लेकर शुरू हुआ एक मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. जहां कूड़ा फेंकने का विरोध करने पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया. मामले में पीड़िता परिवार ने पड़ोसियों पर अक्सर गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है. साथ ही लाठी-डंडों से लैस होकर उनके घर पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी है. शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, सेलाकुई के प्रगति विहार निवासी एक महिला ने थाना सेलाकुई में एक शिकायत दी है. जिसमें महिला का आरोप है कि उनकी पड़ोसी एक महिला और उनका परिवार काफी समय से उनके घर के बाहर कूड़ा-करकट और गंदा पानी डाल रहा था. जब वो इसका विरोध करते हैं, तो अक्सर गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया जाता है. आरोप है कि इस बार भी उन्होंने विरोध किया, तो पड़ोसियों ने लाठी-डंडों से लैस होकर उनके घर पर जानलेवा हमला कर दिया.

शिकायत के मुताबिक, बीती 30 जून को इसी विवाद पर पीड़िता की पड़ोसी महिला, उसकी बेटी, बहन और अन्य महिला रिश्तेदारों के बीच कहासुनी हुई. इस दौरान पीड़िता ने अपने पति को मौके पर बुलाया. आरोप है कि कुछ देर बाद पड़ोसी महिला के पति दीपक, पांच अन्य अज्ञात युवकों के साथ लाठी-डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंचे. जहां बिना किसी उकसावे के पीड़िता और उनके पति पर बेरहमी से हमला कर दिया.