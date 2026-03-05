ETV Bharat / state

हरिद्वार: होली में मामूली कहासुनी में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर, कई लोग चोटिल

हरिद्वार में बिशनपुर कुंडी गांव होली के दिन रण का मौदान बन गया. यहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई.

Haridwar Bishanpur Kundi
बिशनपुर कुंडी गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष (Photo-Local Resident)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 5, 2026 at 7:13 AM IST

हरिद्वार: पथरी थाना क्षेत्र स्थित बिशनपुर कुंडी गांव में होली के दिन दो पक्षों में मारपीट हो गई. होली के जश्न के दौरान मामूली कहासुनी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. देखते ही देखते दो पक्ष आमने सामने आ गए और लाठी डंडों से जमकर मारपीट शुरू हो गई. इतना ही नहीं दोनों पक्षों की ओर से पथराव भी किया गया. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना से इलाके में अफरा तफरी और हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस भी गांव में पहुंची और मामले की शांत कराया. बताया जा रहा है कि घटना में कई लोग घायल हुए हैं.

होली खेलते समय गांव में पहले कुछ युवकों में कहासुनी हो गई. कहासुनी से शुरू हुई बहस ने कुछ ही देर में उग्र रूप धारण कर लिया. दोनों पक्षों के कई लोग आमने सामने आ गए और अचानक लाठी डंडे लिए हुए लोग आपस में भीड़ गए. जमकर लाठी डंडे चलने लगे. यह घटना गांव में ही छत पर बैठे एक युवक ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में करीब 50 से अधिक लोगों की भीड़ एक दूसरे पर हमला करती नजर आ रही है.

मारपीट के दौरान महिलाओं की मौजूदगी भी कैमरे में कैद हुई है, जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं मारपीट की घटना के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब दोनों पक्षों की ओर से पथराव भी होने लगा. वीडियो में लोग लाठी डंडों से हमले के बाद पथराव भी करते नजर आ रहे हैं. खूनी संघर्ष में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी भी दे दी गई, जबकि अन्य का उपचार जारी है.

पथरी थाना प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में शांति का माहौल है.

