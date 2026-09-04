देहरादून में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, सरेराह चले लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर, महिलाएं भी मारपीट में शामिल
देहरादून केहरी गांव में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई. पुलिस घटना की पड़ताल में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 4, 2026 at 12:59 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 1:11 PM IST
देहरादून: प्रेमनगर थाना क्षेत्र के केहरी गांव में बीती रात दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. प्रेमनगर थाने से कुछ ही दूरी पर मुख्य हाईवे पर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.
वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सड़क पर दर्जनों लोग एक-दूसरे से मारपीट कर रहे हैं. कुछ लोग सड़क किनारे पड़ी ईंटें उठाकर फेंक रहे हैं तो कुछ हाथों में लाठी-डंडे लेकर एक-दूसरे पर वार कर रहे हैं. इस झड़प में युवकों के साथ-साथ युवतियां और महिलाएं भी शामिल थीं. मुख्य हाईवे पर हुई इस मारपीट के कारण कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और घटना से राहगीर सहम गए. मामूली कहासुनी से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए.
बताया जा रहा है कि इस झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं, जिनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. हालांकि घायलों की सही संख्या अभी सामने नहीं आई है.इस पूरे मामले में अब तक दोनों में से किसी भी पक्ष ने थाना प्रेमनगर में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है. वायरल वीडियो का पुलिस संज्ञान ले रही है. पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है. वायरल वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे. जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
अभी तक दोनों पक्षों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. जानकारी मिली है कि दोनों पक्षों के लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. पुलिस मामले की जांच और वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है. जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
-नरेश राठौर,थाना प्रेमनगर प्रभारी
वहीं प्रेमनगर थाना क्षेत्र के केहरी गांव में सरेराह हुई इस हिंसक झड़प ने प्रेमनगर क्षेत्र की कानून-व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.
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