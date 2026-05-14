ETV Bharat / state

मसूरी में देर रात मामूली कहासुनी में दो पक्षों में बवाल, मारपीट के बाद कोतवाली में किया हंगामा

मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी में देर रात दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया. मामूली कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई. घटना में कई लोगों के चोटिल होने की सूचना है. विवाद के बाद पूरी रात कोतवाली परिसर में भारी हंगामा चलता रहा और माहौल तनावपूर्ण बना रहा.

सुबह होते ही वाल्मीकि समाज और नगर पालिका के सफाई कर्मचारी बड़ी संख्या में मसूरी कोतवाली पहुंच गए. कर्मचारियों और समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग लगातार उन्हें निशाना बना रहे हैं और जातिसूचक टिप्पणियां कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने कुछ समय के लिए कार्य बहिष्कार भी किया, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होती नजर आई. कर्मचारियों का कहना था कि लगातार हो रही घटनाओं के कारण उनमें भय और असुरक्षा का माहौल है.

उन्होंने आरोप लगाया कि रात के समय नशे में धुत कुछ युवक टैक्सी चालकों के साथ मिलकर बेवजह विवाद खड़ा करते हैं और पालिका कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते हैं. कर्मचारियों ने बताया कि हाल ही में नगर पालिका के बैरियर पर तैनात कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की घटना हुई थी, लेकिन आरोपितों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई. मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन सहित पालिका प्रशासन मौके पर पहुंचे. पालिका अध्यक्ष ने कर्मचारियों को समझाते हुए कहा कि नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह उनके साथ खड़ा है.