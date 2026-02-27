ETV Bharat / state

जसपुर में बच्चों की लड़ाई में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी-डंडे, 2 गंभीर घायल

जसपुर में बच्चों की लड़ाई में दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई. घटना में दो ग्रामीण घायल हो गए.

Fight between two groups in Nizamgarh
निजामगढ़ गांव में दो गुटों में हुई लड़ाई (Photo-Local Resident)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 27, 2026 at 7:12 AM IST

रुद्रपुर: जसपुर क्षेत्र के निजामगढ़ गांव में मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

उधम सिंह नगर जनपद के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत निजामगढ़ गांव में दो पक्षों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया. बताया जा रहा है कि बीते दिन गांव में बच्चों के बीच खेल-खेल में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. उस समय तो मामला शांत हो गया, लेकिन उसी बात को लेकर बाद में बड़ों के बीच बहस शुरू हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया.

आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडे निकाल लिए और दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया. कुछ ही देर में पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया. घटना के दौरान महिलाएं भी मौके पर मौजूद दिखाई दी और वीडियो में अफरा-तफरी का माहौल साफ देखा जा सकता है. इस मारपीट में एक पक्ष के दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.

जहां दोनों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. घटना के दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है. वहीं, एक पक्ष के लोगों ने पुलिस को तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

मामले को लेकर एसपी काशीपुर स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है. उन्होंने कहा कि वीडियो में कुछ लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. एसपी ने बताया कि चौकी इंचार्ज पतरामपुर को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच कर रही है और जो भी लोग मारपीट में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

