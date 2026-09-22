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हरिद्वार में जिला अस्पताल में भिड़े दो पक्ष, धारदार हथियार और ईंट पत्थर लेकर पहुंचे हमलावर

हरिद्वार: मेला अस्पताल परिसर स्थित जिला अस्पताल में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. एक पक्ष भागकर जिला अस्पताल की की इमरजेंसी में घुस गया. लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने लोगों ने अचानक हमला कर दिया. हमलावरों ने इमरजेंसी कक्ष के बाहर जमकर हंगामा किया और शीशे तोड़ दिए. पूरी घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. कई लोग हाथ में ईंट पत्थर और धारदार हथियार लेकर पहुंचे थे. अस्पताल प्रशासन ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी है. वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है.

बता दें कि देर रात दो पक्षों में विवाद हुआ था और विवाद के बाद मेडिकल कराने के लिए दोनों पक्ष जिला अस्पताल पहुंचे थे. इसी दौरान रात करीब 12 बजे दोनों पक्षों में फिर से अस्पताल में विवाद हो गया. देखते ही देखते एक पक्ष के कई लोग जिला अस्पताल में आ धमके और बाहर खड़े दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया. इस दौरान कई लोग अचानक से भागकर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में घुस गए और लोहे के गेट को बंद कर दिया गया. यह घटना इमरजेंसी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में कई लोग इमरजेंसी के बाहर पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं और एक शख्स ने तो हाथ में लोहे का धारदार हथियार लिया हुआ है. हेलमेट पहने उसे शख्स ने गेट पर जाकर उसे धारदार हथियार को लहराया, गेट को खोलने की कोशिश भी की. वहीं मेला अस्पताल के सीएमएस डॉ. शशिकांत ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में बड़ी संख्या में लोग अस्पताल की ओर आते दिखाई दे रहे हैं. कई लोगों के हाथों में ईंट पत्थर तथा लोहे के धारदार हथियार भी नजर आ रहे हैं. भीड़ ने इमरजेंसी कक्ष के शीशे को ईंट पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया और अस्पताल में घुसने का प्रयास किया. उन्होंने बताया कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए गेट बंद कर दिया.