ETV Bharat / state

हरिद्वार में जिला अस्पताल में भिड़े दो पक्ष, धारदार हथियार और ईंट पत्थर लेकर पहुंचे हमलावर

हरिद्वार में दो पक्षों में मारपीट की घटना की पुलिस पड़ताल में जुट गई है. पुलिस ने कहा कि मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा.

Haridwar
हरिद्वार में आपस में भिड़े दो पक्ष (Photo-Local Resident)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 22, 2026 at 9:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: मेला अस्पताल परिसर स्थित जिला अस्पताल में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. एक पक्ष भागकर जिला अस्पताल की की इमरजेंसी में घुस गया. लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने लोगों ने अचानक हमला कर दिया. हमलावरों ने इमरजेंसी कक्ष के बाहर जमकर हंगामा किया और शीशे तोड़ दिए. पूरी घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. कई लोग हाथ में ईंट पत्थर और धारदार हथियार लेकर पहुंचे थे. अस्पताल प्रशासन ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी है. वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है.

बता दें कि देर रात दो पक्षों में विवाद हुआ था और विवाद के बाद मेडिकल कराने के लिए दोनों पक्ष जिला अस्पताल पहुंचे थे. इसी दौरान रात करीब 12 बजे दोनों पक्षों में फिर से अस्पताल में विवाद हो गया. देखते ही देखते एक पक्ष के कई लोग जिला अस्पताल में आ धमके और बाहर खड़े दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया. इस दौरान कई लोग अचानक से भागकर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में घुस गए और लोहे के गेट को बंद कर दिया गया. यह घटना इमरजेंसी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में कई लोग इमरजेंसी के बाहर पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं और एक शख्स ने तो हाथ में लोहे का धारदार हथियार लिया हुआ है. हेलमेट पहने उसे शख्स ने गेट पर जाकर उसे धारदार हथियार को लहराया, गेट को खोलने की कोशिश भी की. वहीं मेला अस्पताल के सीएमएस डॉ. शशिकांत ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में बड़ी संख्या में लोग अस्पताल की ओर आते दिखाई दे रहे हैं. कई लोगों के हाथों में ईंट पत्थर तथा लोहे के धारदार हथियार भी नजर आ रहे हैं. भीड़ ने इमरजेंसी कक्ष के शीशे को ईंट पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया और अस्पताल में घुसने का प्रयास किया. उन्होंने बताया कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए गेट बंद कर दिया.

वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है. यदि यह मामला महिला पर फायरिंग से जुड़ा है तो, उस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है. अस्पताल में मारपीट करने वाले लोगों की पहचान कराई जा रही है, सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
-शिशुपाल सिंह नेगी, सीओ सिटी-

जिससे हमलावर इमरजेंसी के भीतर प्रवेश नहीं कर सके. इस कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों और चिकित्साकर्मियों की सुरक्षा बनी रही. जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजेश गुप्ता ने बताया कि घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी गई है. सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें- हल्द्वानी में पत्रकार से मारपीट के बाद एक्शन, दो लोग गिरफ्तार, अवैध निर्माण पर गरजा बुलडोजर

TAGGED:

ASSAULT INCIDENT
HARIDWAR NEWS
CRIME NEWS
मारपीट घटना
HARIDWAR POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.