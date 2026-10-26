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हरिद्वार में दो गुटों में जमकर मारपीट, ईंट-पत्थर और लाठी डंडों से किया हमला, पड़ताल में जुटी पुलिस

रानीपुर मोड़ पर दो गुटों में मारपीट ( Photo-Local Resident )

हरिद्वार: शहर के व्यस्त इलाके रानीपुर मोड़ पर देर रात दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई. दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थरों और लाठी डंडों से हमला कर दिया. अचानक हुई मारपीट से मौके पर अफरा तफरी मच गई. काफी देर तक सड़क पर हंगामे की स्थिति बनी रही. इस दौरान कई लोगों के घायल होने की सूचना है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

दोनों गुटों के बीच विवाद कार को ओवरटेक करने को लेकर शुरू हुआ था. कार को आगे निकालने को लेकर दोनों पक्षों के लोगों के बीच पहले कहासुनी हुई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुट आमने सामने आ गए. पहले तीखी बहस हुई और फिर दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से मारपीट करने लगे. देखते ही देखते लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे. दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर हमला किया गया.