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संभल में दो समुदायों में लाठी-डंडे चले; साइकिल और कार की टक्कर के बाद हुआ विवाद, चार लोग गंभीर घायल

थाना प्रभारी सुधीर पवार ने बताया कि एक पक्ष की तरफ से एफआईआर दर्ज की जा चुकी है.

अस्पताल में मौजूद लोग
अस्पताल में मौजूद लोग (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 5:21 PM IST

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संभल : संभल कोतवाली क्षेत्र में साइकिल और कार की टक्कर को लेकर सोमवार रात दो समुदायों में विवाद हो गया. कुछ ही देर में दोनों पक्षों में मारपीट हो गई. आरोप है कि घटना में करीब छह लोग घायल हो गए. वहीं, चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गये. सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए. घायलों का मेडिकल कराया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला संभल कोतवाली क्षेत्र के बहजोई रोड स्थित एक मोहल्ले का है. घायल महिला का आरोप है कि उनके पति बालकिशन खेत से साइकिल पर अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान दूसरे पक्ष के युवक फिरोज ने कार से उनकी साइकिल को टक्कर मार दी.

आरोप है कि विरोध करने पर युवक ने दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति के पैर पर पहिया चढ़ा दिया. घटना के दौरान दोनों पक्षों के लोग मौके पर एकत्र हो गए. कहासुनी मारपीट में बदल गई और दोनों पक्षों के बीच जमकर डंडे चले.

घटना में कई लोग घायल हो गए. घायलों को तत्काल जिला संयुक्त चिकित्सालय भेजा गया, जहां उनका उपचार कराया गया. घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे.

घायल महिला बबीता ने आरोप लगाया कि उनके पति खेत से साइकिल पर घर लौट रहे थे, तभी उन्हें गाड़ी से टक्कर मार दी गई. उन्होंने बताया कि उस समय उनके घर का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था और उनके पति दूसरे समुदाय के लोगों के बीच घिर गए थे. बाद में उनके परिजन और बिरादरी के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाया गया.

वहीं, दूसरे पक्ष के घायल व्यक्ति मुजीब का कहना है कि वह केवल झगड़े का कारण जानने के लिए मौके पर पहुंचे थे. उनका आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए.

थाना प्रभारी सुधीर पवार ने बताया कि दो समुदाय के बीच साइकिल और चार पहिया वाहन की टक्कर को लेकर विवाद हो गया था. विवाद होने के बाद दोनों समुदाय में मारपीट हुई थी, जिसमें आधा दर्जन लोगों को चोट लग गई है और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गये. घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है.

उन्होंने बताया कि एक पक्ष की तरफ से एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की चेतावनी दी है. जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

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