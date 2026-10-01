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मसूरी में पर्यटक और स्थानीय युवक के बीच जमकर मारपीट, जानिए क्या थी विवाद की वजह

पर्यटक और स्थानीय युवक के बीच हाथापाई ( फोटो सोर्स- Local Resident )

मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच लगातार विवाद एवं मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है. ताजा मामला गुरुवार देर शाम का है. जहां नगर पालिका टाउन हाल परिसर के बाहर स्कूटी को लेकर पर्यटक और स्थानीय युवक के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी हाथापाई में बदल गई. आरोप है कि पर्यटक ने स्कूटी की चाबी से स्थानीय युवक के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया. घटना के बाद मौके पर हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला.