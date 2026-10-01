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मसूरी में पर्यटक और स्थानीय युवक के बीच जमकर मारपीट, जानिए क्या थी विवाद की वजह

मसूरी में स्कूटी को लेकर शुरू हुआ विवाद हाथापाई तक पहुंचा, पर्यटक और स्थानीय युवक के बीच हुई मारपीट, बमुश्किल सुलझा मामला

Mussoorie Tourist Local Fight
पर्यटक और स्थानीय युवक के बीच हाथापाई (फोटो सोर्स- Local Resident)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 1, 2026 at 10:25 PM IST

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मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच लगातार विवाद एवं मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है. ताजा मामला गुरुवार देर शाम का है. जहां नगर पालिका टाउन हाल परिसर के बाहर स्कूटी को लेकर पर्यटक और स्थानीय युवक के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी हाथापाई में बदल गई. आरोप है कि पर्यटक ने स्कूटी की चाबी से स्थानीय युवक के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया. घटना के बाद मौके पर हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला.

स्कूटी को लेकर हुई कहासुनी, देखते ही देखते होने लगी हाथापाई: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मसूरी टाउनहाल के बाहर स्कूटी को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई. विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच हाथापाई होने लगी. आरोप है कि इसी दौरान पर्यटक ने स्कूटी की चाबी से स्थानीय युवक के सिर पर वार कर दिया. जिससे उसे चोट लग गई. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अड़े रहे.

A fight broke out between a tourist and a local youth in Mussoorie.
पर्यटक और स्थानीय युवक के बीच मारपीट (फोटो सोर्स- Local Resident)

पुलिस के पहुंचने पर मामला हुआ शांत: मामला बढ़ता देख लोगों ने आनन-फानन में मसूरी पुलिस को सूचना दी. पुलिस के पहुंचने के बाद स्थिति शांत हुई. देर शाम तक दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को कोई औपचारिक शिकायत दिए जाने की जानकारी नहीं मिली थी. मसूरी पुलिस का कहना है कि मामले में अगर शिकायत मिलती है, तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पर्यटक और स्थानीय लोगों के बीच विवाद का मामला सुर्खियों में बना रहा.

A fight broke out between a tourist and a local youth in Mussoorie.
टाउन हाल परिसर के बाहर भिड़े लोग (फोटो सोर्स- Local Resident)

विवादों से पर्यटन नगरी की छवि पर असर: मसूरी में पर्यटकों की आवाजाही के बीच छोटी-छोटी बातों पर विवाद और मारपीट की घटनाएं चिंता का विषय बन रही हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे घटनाक्रम से न केवल शहर का माहौल प्रभावित होता है, बल्कि पर्यटकों के बीच भी गलत संदेश जाता है.

A fight broke out between a tourist and a local youth in Mussoorie.
मसूरी में मारपीट की घटना (फोटो सोर्स- Local Resident)

पर्यटन नगरी की पहचान आपसी सौहार्द, शालीन व्यवहार और अतिथि सत्कार से जुड़ी है. ऐसे में पर्यटक और स्थानीय नागरिक दोनों पक्षों को संयम और जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए. मसूरी में लगातार सामने आ रहे विवादों के बीच पुलिस और प्रशासन के सामने भी सार्वजनिक स्थलों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती है. स्थानीय लोगों ने ऐसे मामलों में समय रहते हस्तक्षेप और विवादों को बढ़ने से रोकने की आवश्यकता जताई है.

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